Gestante é levada para hospital após capotamento em acidente com três carros em Itajaí

Uma mulher grávida se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 1º, em Itajaí. O acidente entre três carros causou o capotamento de um dos veículos. O fato ocorreu no bairro Cordeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente tratou-se de uma colisão entre dois carros, um Civic e um C4. Ao chegarem no local, constataram que havia duas vítimas envolvidas.

A condutora do C4, que estava capotado, foi encontrada andando pela via, consciente e orientada. Ela relatou aos socorristas que foi auxiliada por outras pessoas que estavam na cena. A mulher apresentava um corte no braço esquerdo. Ela foi conduzida para a UPA do bairro.

Já a condutora Civic tratava-se de uma mulher que estava grávida, com oito meses de gestação. Ela também foi encontrada fora do carro. De acordo com os bombeiros, ela não aparentava estar ferida. Mas recebeu o atendimento inicial e foi levada para o Hospital Marieta.

Três envolvidos

Já de acordo com a Polícia Militar, um terceiro veículo foi envolvido. O carro Voyage, era conduzido por um homem, que estava estacionado na via e acabou sendo atingido por um dos veículos em virtude do acidente, resultando apenas em danos materiais.

Ainda segundo as informações repassadas pela PM, a condutora do Civic relatou que trafegava pela rua Osvaldo Cruz e que ao passar pelo cruzamento com a rua Enedina D’Ávila, a condutora de veículo C4, que vinha pela rua Enedina D’Ávila não observou a placa de sinalização de PARE. Neste momento, acabou colidindo seu veículo na lateral do C4, que acabou capotando.

Os bombeiros auxiliaram a Codetran assim como a Polícia Militar na remoção do veículo capotado até o passeio da via.

