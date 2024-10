A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a partida entre Brusque e Ituano, pela 31ª rodada da Série B, em 14 de outubro, segunda-feira, às 18h30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A publicação da tabela detalhada da 31ª à 35ª rodada foi feita na manhã desta segunda-feira, 30, e atualizada na terça-feira, 1º. O quadricolor, contudo, tenta transferir a partida para o estádio Augusto Bauer.

O Brusque tem até cinco dias úteis (9 de outubro) antes da partida para requerer a mudança do local e do horário (dentro da mesma data). Para mudança de data, o prazo é de 10 dias úteis. O clube pretende transferir a partida para 11 de outubro, sexta-feira, no Augusto Bauer, e está otimista quanto a possibilidade de voltar para sua tradicional casa nesta data, contra o Ituano.

Nas palavras do presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, o estádio está 99,9% concluído. O clube proprietário do estádio está fazendo pinturas e acabamentos estéticos.

Laudos de segurança do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram enviados à CBF na semana passada. Após vistoria na segunda-feira, 23, a Comissão de Futebol da Polícia Militar lavrou laudo de liberação com restrições.

Conforme o presidente da comissão, tenente-coronel Carlos Sell Júnior, é necessário que sejam solucionadas, “de forma geral, questões relacionadas a monitoramento de torcedores e pequenas adequações estruturais.”

O prazo para execução de alguns ajustes é até 9 de outubro, enquanto outros podem ser feitos até o final de dezembro. O estádio perde a liberação com restrições caso o prazo de outubro expire.

Com a “liberação com restrições”, jogos oficiais podem ser realizados normalmente até 9 de outubro. Inclusive, Barra e Concórdia se enfrentam às 20h desta quinta-feira, 3, no Augusto Bauer, pela Copa Santa Catarina.

A tabela publicada pela CBF nesta terça-feira, 1º, tem os jogos contra Ituano e CRB marcados no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. As partidas contra Chapecoense e Botafogo-SP têm como local definido o estádio Augusto Bauer.

A tabela do Brusque publicada pela CBF nesta segunda-feira, 30, é a seguinte:

