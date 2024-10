O que os candidatos a prefeito de Brusque propõem para assistência social

Os candidatos à Prefeitura de Brusque apresentam, em seus planos de governo, propostas para assistência social, que inclui até outras áreas, como habitação e, dependendo do caso, inclusão. Juntos, os candidatos propõem 35 ideias para a área.

Entre as propostas, eles citam a viabilização de um centro destinado à atenção de idosos e também mencionam ações relacionadas às pessoas em situação de rua.

André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD) disputam a cadeira de prefeito de Brusque. As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro. Confira, abaixo, as propostas dos candidatos para assistência social.

– Promover a mudança de endereço do Albergue para um novo local, com estrutura qualificada para receber o equipamento público;

– Expandir a oferta de novas unidades habitacionais de interesse social, captando recursos estaduais e federais e estimulando parcerias com o setor privado para a construção de habitações sociais, oferecendo incentivos fiscais e facilitando processos burocráticos;

– Entregar o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Bateas;

– Entregar o Centro-Dia, unidade voltada aos cuidados com idosos em situação de vulnerabilidade social.

– Implantar novos Cras nos bairros com maior demanda;

– Adequar e Reestruturar o abrigo para moradores de rua e o Centro Pop à legislação que disciplina a questão;

– Implantar serviço específico de atendimento às mulheres vítimas de violências e seus filhos, garantindo a segurança e o anonimato necessários;

– Realizar atendimento itinerante em todos os bairros do CADÚnico para os programas sociais do governo federal (Bolsa Família, Pé de Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida, entre outros);

– Instituir Política Municipal de Acolhida a Migrantes e Imigrantes;

– Instituir programa de formação e encaminhamento para primeiro emprego/jovem aprendiz (parceria com empresas da cidade) dos adolescentes usuários da política de Assistência Social;

– Criar o Centro de Convivência do Idoso (Centro-Dia);

– Retomar a realização das Tardes da Melhor Idade no Pavilhão da Fenarreco;

– Construir, em parceria com o governo estadual e federal, moradias populares, em especial por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal;

– Fomentar parcerias para fornecer assistência técnica de engenharia e arquitetura para projetos de moradias populares;

– Conceder subsídios nas taxas municipais para construção de moradias populares;

– Revigorar o programa municipal de regularização fundiária de assentamentos irregulares e precários.

– Criar o projeto Mercado Solidário Municipal, visando implementar um mercado com itens de alimentação básica, higiene, limpeza e outros;

– Criar o projeto Valorização e Suporte das Donas de Casa (VSDC), que visa a capacitar, apoiar e promover a inclusão social e econômica das mulheres que se dedicam ao cuidado do lar e mães ainda em processo de voltar ao mercado de trabalho;

– Criar o projeto Reinclusão Mãe Ativa, um plano para ajudar as mães na volta ao mercado de trabalho. Esse programa disponibilizará cursos de capacitação profissional, suporte psicológico e parcerias com empresas locais para possíveis vagas de trabalho flexíveis e/ou home-office, principalmente para as mães solos;

– Desenvolver o projeto Rede de Apoio Mãe Azul, criando centros de apoio humanizados, com atendimento especializado e acolhedor, além de uma central de atendimento exclusiva para pais de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, oferecendo orientação, suporte psicológico e encaminhamentos para serviços essenciais;

– Programa Essência Jovem, um programa inclusivo para adolescentes que promove o autocuidado, valoriza a identidade de cada um e ensina que eles podem ir além das limitações. Distribui kits de higiene, incluindo itens de saúde menstrual e oferece palestras que inspiram e fortalecem;

– Criar o projeto Envelhecer com Dignidade: programas de atividades físicas, sociais e culturais para idosos, promovendo saúde e integração social; e Rede de Apoio ao Idoso, um serviço de atendimento domiciliar e suporte psicológico para idosos que vivem sozinhos;

– Criação de projetos como o Refúgio e Esperança, assim como centros de apoio para vítimas de violência doméstica, oferecendo serviços de emergência, suporte psicológico e assistência legal;

– Criação do projeto Conexão Segura, linha direta e chat de apoio anônimo para pessoas em situação de violência, abusos e/ou crises suicidas, com orientação e encaminhamento para recursos de proteção e aconselhamento;

– Desenvolver o projeto Bem-Vindo, que visa a dar suporte a migrantes e imigrantes que chegam a Brusque. Criaremos um centro de acolhimento especializado, no qual o migrante recém chegado receberá a apoio e direcionamento ao mercado de trabalho conforme sua capacitação;

– Criar o projeto Você Importa, programa de apoio psicológico e terapêutico;

– Espaços de contraturno para crianças e adolescentes, com atividades extracurriculares visando mantê-los engajados, proporcionando desenvolvimento, como escolinhas de futebol, dança, lutas e outras;

– Criar o projeto Recomeço, fazendo parcerias com projetos já existentes e atuantes na cidade na área da drogadição e acolhimento de pessoas em situação de rua;

– Criar o projeto Dignidade e Honra, programa direcionado à saúde mental masculina, focando em questões que são menosprezadas, acesso a terapias e suporte para condições como depressão e ansiedade;

– Criar um programa de habitação social, que ofereça moradias dignas e acessíveis para famílias em situação de vulnerabilidade, focando na construção de moradias populares. Tal programa será em parceria com o governo estadual e federal.

– Retomar o programa Casa Popular. A partir de janeiro de 2025, serão abertas as inscrições para cadastramento;

– Atuar com pulso firme em relação às pessoas em situação de rua por meio de internação compulsória, oferecendo também assistência que inclua acompanhamento médico e espiritual, em parceria com as igrejas da nossa cidade. Após isso, qualificá-los para inseri-los no mercado de trabalho;

– Criar o Centro de Atenção ao Idoso, oferecendo oficinas de recreação e lazer em horário comercial estendido até 19h, de segunda a sexta-feira, proporcionando cuidado e atenção aos idosos;

– Reformular e reformar o Cras já existente e também construir mais um ou dois, para facilitar o acesso e melhorar o atendimento prestado;

– Mudar o Albergue de local.

