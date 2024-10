É inegável que os quatro primeiros jogos do Brusque sob o comando de Marcelo Cabo mostraram um time muito unido, organizado e determinado. Com exceção da partida contra o Novorizontino, na qual o quadricolor pouco fez, são atuações pouco vistas nos últimos meses, talvez em toda a temporada. O momento permite ao torcedor sonhar, acreditar novamente na permanência na Série B.

E o time já teria saído do Z-4 se algum dos jogos recentes fora de casa tivesse terminado em vitória. Ou se ambos terminassem empatados. Contra Novorizontino e Ceará, foram diferentes histórias, mas com fatores determinantes em comum. Gols sofridos naquele raro vacilo, naquele lapso de atenção em meio a atuações com alguma segurança defensiva.

Primeiro, com a falta desnecessariamente cometida e a marcação falha sobre Donato; duas rodadas depois, uma infeliz bobeada geral, culminada com a rebatida de Matheus Nogueira para o meio da área.

São três jogos consecutivos sem gols marcados como visitante. Na Série B, são seis empates, nove derrotas, 10 gols marcados e 27 sofridos. Neste ano, são 20 jogos, sete meses consecutivos sem vitórias como visitante. Na prática, é o jejum que impede o Brusque de embalar de vez.

O retorno ao Augusto Bauer está muito próximo, e a diretoria está otimista que isto aconteça contra o Ituano, na 31ª rodada, com data diferente da inicialmente marcada pela CBF (14 de outubro). A tendência é que o Brusque se fortaleça como mandante, jogando no gramado sobre o qual mais treina.

A sequência decisiva está nas próximas seis rodadas, com quatro confrontos em casa (muito provavelmente no Augusto Bauer) e dois fora: Avaí (fora), Ituano (casa), CRB (casa), Ponte Preta (fora), Chapecoense (casa) e Botafogo-SP (casa). A margem de erro não permite gols sofridos como os das últimas partidas.

Bom retrospecto

O Avaí, adversário desta sexta-feira, 4, não vence o Brusque há 10 jogos. Na Ressacada, o quadricolor não perde há oito partidas. O último revés no geral foi em 19 de maio de 2021: 1 a 0 para o Leão no jogo de volta das semifinais do Catarinense. Na Ressacada, a derrota brusquense mais recente foi em 21 de setembro de 2019, 2 a 0 para os donos da casa pela quinta rodada da Copa Santa Catarina.

Vôlei

A Abel Moda Vôlei enfrenta a Pinhalense às 19h30 desta quinta-feira, 3, na Arena Brusque, no jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. Após a vitória no Oeste, basta novo triunfo para conquistar o título. É para ir, torcer e, provavelmente, comemorar.

A equipe brusquense foi campeã estadual em 2021 e vice-campeã em 2022 e 2023.

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: