Santa Catarina é o estado brasileiro com mais prefeitos presos nos últimos quatro anos

Corrupção recorde

A imagem de SC no resto do país é excelente, nos mais variados aspectos. Mas há senões e com um melancólico recorde nacional: nenhum outro estado registrou mais casos de prefeitos presos por corrupção nos últimos quatro anos: 28. Como tem 295 municípios, as prisões correspondem a impressionantes 9,4% dos gestores municipais. Faça-se justiça diante dessa triste realidade: tudo seria diferente, e muito pior, se não fossem as operações da Policia Civil, do Ministério Público e do Judiciário estadual.

Invisíveis 1

Muitas mulheres foram registradas como candidatas nas eleições deste ano com o único propósito de cumprir a obrigação legal de ter ao menos 30% de candidaturas femininas, já que são abandonadas à própria sorte. O jornal “O Globo” acompanhou a saga de algumas delas e encontrou em SC a professora criciumense Elizete Valério Generoso, candidata a vereadora do MDB. Ela chegou a avisar a sua sigla ter saído da disputa. Sem dinheiro e sem apoio, tendo de trabalhar e cuidar da casa, disse que não teria como continuar a campanha, mas voltou atrás após nova promessa de recursos.

Invisíveis 2

O MDB de Criciúma lançou 20 candidatos a vereador na cidade de 214.493 habitantes, sendo seis mulheres. Desse total, apenas 14 receberam recursos do fundo eleitoral — 10 homens (R$ 119 mil no total) e quatro mulheres (R$ 29.050). Elizete não recebeu nada.

Certeza de vitória 1

A guerra pelo voto em São José, quarta maior cidade e colégio eleitoral de SC, é no curral bolsonarista. O ex-presidente apoia a ex-prefeita Adeliana Dal Pont, do PL, enquanto o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal na gestão Bolsonaro, Silvinei Vasques, tem subido no palanque do atual prefeito, que concorre à reeleição, Orvino Coelho (PSD). A afinidade entre os dois é tanta que Coelho já antecipou que, se eleito, fará de Vasques seu secretário de Projetos Especiais, em pasta que seria criada.

Certeza de vitória 2

Conforme o próprio Orvino, sua proposta é que o ex-diretor da PRF comande iniciativas estratégicas diversas, como a construção da avenida Beira-Mar, no populoso distrito de Barreiros, e um projeto de complexo hospitalar. Também ficaria com a delicada tarefa de comandar ações em relação à crescente população em situação de rua.

Apuração cara

Dizem as folhas que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, está atrás de R$ 2,5 milhões para financiar a apuração sobre o aumento de células nazistas no país, principalmente em SC (Florianópolis e Blumenau), onde realizou uma missão em abril passado.

Moradores de rua

Outra missão do mesmo CNDH em SC, seis meses atrás, investigou denúncias de violência contra moradores de rua. Não se sabe, até agora, que resultados obteve, e como conseguiu conduzir as ações diante de hipócrita normativa “suprema” que proíbe remoções forçadas.

Universidade gratuita

O maior programa estadual de formação superior do Brasil, o Universidade Gratuita, beneficiou mais de 23 mil estudantes para cursar o ensino superior no segundo semestre de 2024. O investimento anual do Governo de SC para a realização neste ano, que encerrou o período de concessões para o segundo semestre na penúltima sexta-feira, 20, é de aproximadamente R$ 507 milhões. Até 2026, a expectativa é que o investimento supere R$ 1,2 bilhão, beneficiando até 70 mil estudantes.

Assédio eleitoral

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SC) e o Ministério Público do Trabalho de SC firmaram um acordo de cooperação técnica para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Esta prática ocorre quando o empregador tenta influenciar o voto de seus empregados, criando um ambiente de pressão e intimidação dentro da empresa.

Pix no pedágio

O senador Jaime Bagattoli, do PL de Rondônia, que é catarinense de Presidente Getúlio, está emplacando mais um projeto de sua autoria. Já aprovado no Senado, começou a ser analisado pela Câmara. Prevê a possibilidade de pagamento de pedágio em estradas federais com cartão e Pix.

Compulsão

O sinistro ministro “supremo” Alexandre de Moraes não tem mais o que fazer? A pedido da Procuradoria-Geral da República, ele determinou à Polícia Federal que investigue perfis que utilizaram a plataforma X após a sua suspensão no Brasil, através de VPN – um dispositivo que oculta a origem do usuário –, a fim de penalizar os que fizeram “uso extremado”.