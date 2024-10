No último sábado, 19, a Paróquia Santa Teresinha de Brusque se encheu de emoção, música e alegria com a realização do III Encontro de Corais da Liga Cultural e Recreativa do Vale do Itajaí, em 2024.

Com sede em Blumenau, a liga reuniu grupos de toda a região para celebrar o canto coral e fortalecer os laços culturais, numa tarde que ficará na memória de todos.

O evento, que começou às 15h30, foi precedido por um acolhedor café, antecipando assim o clima de confraternização que tomaria conta do local.

Brusque celebra a música

Sob a regência do maestro Eduardo Cunha e com as bênçãos do pároco, padre Anderson Moacir Ramos, as apresentações trouxeram momentos de puro encantamento.

Cada coral, ao interpretar três canções, preencheu as paredes da igreja com melodias que ressoaram no coração de todos os presentes, numa tarde marcada por homenagens, abraços e lágrimas de alegria.

Sete corais de diferentes cidades da região participaram do encontro, destacando a riqueza cultural e a diversidade do canto coral no Vale do Itajaí.

Brusque recebe grupos diversos

Estiveram presentes a Associação Coral Villa-Lobos, de Itajaí; o Coral Leopoldo Kurtz, de Timbó; o Coral Caixa Acústica, de Balneário Camboriú; e o Coral Santo Estêvão, de Ituporanga.

Também se apresentaram o Grupo Vocal Kairós, de Balneário Camboriú; o Coral Gente Nossa, de Dona Emma; e o anfitrião, Coral Santa Teresinha, de Brusque.

Cada grupo, com sua particularidade e paixão pela música, contribuiu para que o evento fosse uma verdadeira celebração da arte e da amizade.

Tradição do canto coral

A Liga Cultural e Recreativa do Vale do Itajaí tem uma longa e respeitada história de promoção do canto coral na região.

Fundada em 17 de fevereiro de 1952, por membros do Centro Cultural 25 de Julho, em Blumenau, a liga surgiu com o intuito de reunir corais para trocar experiências culturais e educacionais.

Hoje, com 72 anos de existência e 25 corais filiados, a liga então realiza três encontros anuais, cada um em uma cidade diferente, promovendo o intercâmbio cultural e fortalecendo os laços entre os coristas.

Confraternização em Brusque

O III Encontro de 2024 foi mais uma prova do prestígio e da relevância dessa associação, que não mede esforços para manter viva a tradição do canto coral.

Além das apresentações, um jantar foi oferecido aos participantes, coroando a tarde com mais um momento de confraternização.

Foi, sem dúvida, um dia em que a música foi muito mais do que notas e acordes, mas sim uma expressão de amizade, cultura e alegria.

As imagens capturam, com precisão, o espírito de confraternização que tomou conta da Paróquia Santa Teresinha na tarde de sábado.

Preparamos cenas espetaculares especialmente para você, nosso prezado leitor, proporcionando uma verdadeira imersão no evento.

