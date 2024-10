VÍDEO – Paul McCartney visita posto policial para agradecer pessoalmente por escolta após show em SC

Após fazer um show para 33 mil pessoas em Florianópolis, na noite deste sábado, 19, o músico Paul McCartney fez questão de agradecer o trabalho dos policiais que realizaram a escolta dele até o estádio Aderbal Ramos da Silva, conhecido como Ressacada.

Antes de seguir para o hotel onde está hospedado, em Governador Celso Ramos, o astro parou em um posto policial em Biguaçu e surpreendeu agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No local, ele conversou com os policiais, tirou fotos e deu autógrafos, incluindo um em uma bandeira dos motociclistas batedores da PMRv.

Confira o momento em que o cantor Paul Mccartney faz visita surpresa para agradecer policiais:

Comboio em Florianópolis

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina também compartilhou vídeo do comboio com o cantor Paul McCartney cruzando a ponte Pedro Ivo, em Florianópolis, no fim da tarde deste sábado, 19. A ação teve a escolta dos batedores do CPMRv.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA (@pmscrodoviaria)

