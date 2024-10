Após tiroteios e incêndios, ações criminosas na Grande Florianópolis acabam com prisões e uma morte

A secretaria de Estado da Segurança Pública reuniu as forças de segurança, na tarde deste sábado, 19, para atualizar as informações da pronta resposta dada aos atos de vandalismo, na região da Grande Florianópolis, e a uma ocorrência isolada na comunidade Papaquara, no Norte da Ilha. O balanço da atuação em combate aos incidentes criminosos foi apresentado em entrevista coletiva, com a presença do governador Jorginho Mello e chefes das Forças de Segurança de Santa Catarina.

“As nossas forças de segurança agiram rápido, como sempre é feito. Tudo começou com essa ocorrência no Norte da Ilha e a PM tendo a informação foi até o local onde efetuou prisões e apreensões. Um criminoso foi alvejado e morto ao reagir e tivemos 13 prisões por conta desses atos de vandalismo aqui na Grande Florianópolis. Rapidamente reforçamos o número de agentes nas ruas da PM, Polícia Civil e Bombeiros. Agora no começo da noite já não temos mais bloqueios ou barricadas e a inteligência da Segurança Pública segue monitorando tudo de perto. Queremos tranquilizar a população que aqui temos a melhor polícia do Brasil”, destacou o governador.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) com as demais Forças Policiais e de Segurança do Estado, desmobilizaram vários bloqueios e atos de vandalismos em vias da Grande Florianópolis em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar. Ao todo, foram 18 bloqueios na Grande Florianópolis.

As manifestações de criminosos iniciaram depois que guarnições do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam informações de que havia vários homens encapuzados e fortemente armados no interior da Comunidade do Papaquara, no bairro Vargem Grande, no Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, realizando diversos disparos de arma de fogo no local.

Munidos dessas informações, as guarnições se mobilizaram com a finalidade de coibir as ações dos criminosos. Entretanto, os criminosos se evadiram antes da chegada das guarnições, utilizando alguns veículos que foram queimados próximo ao Morro do Mosquito, sendo deixados para trás diversos objetos utilizados no crime.

Foi constatado que outros veículos estavam transitando nas redondezas com o intuito de apoiar a fuga dos autores da invasão à Comunidade do Papaquara, sendo possível colher informações e flagrar um desses veículos utilizados no apoio. Após abordagem, foi possível constatar os masculinos envolvidos e conduzidos na ocorrência e apreendido os objetos ilícitos encontrados no interior do veículo.

Na sequência, ocorreu mais um confronto na Região Continental de Florianópolis, na localidade do Chico Mendes, vindo o segundo suspeito a ser alvejado. Na região Central de Florianópolis ocorreu o terceiro confronto, com outro homem alvejado, que se encontra em atendimento médico.

As ocorrências foram registradas por guarnições distintas, visto que as ações criminosas aconteceram em um lapso temporal curto e em locais distintos. As operações realizadas resultaram na prisão de 13 suspeitos, na morte de um homem, e dois feridos. Também foram apreendidos cinco pistolas, drogas, veículos, celulares, rádios comunicadores e munições.

As informações foram atualizadas em coletiva de imprensa realizada na secretaria de Estado da Segurança Pública onde participaram também o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza, subcomandante geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Coronel Jefferson de Souza, e o secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, Coronel Flávio Rogério Pereira Graff.

