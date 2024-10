Bombeiros controlam incêndios e liberam vias após barricadas em Florianópolis e região

Na tarde deste sábado, 19, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) atendeu a ocorrências em 17 pontos de barricadas em vias públicas, em sua maioria em Florianópolis e região.

Segundo o capitão Ian Triska, chefe do Departamento de Comunicação Social do CBM-SC, foram realizadas ações de combate a incêndios em entulhos e limpeza de pistas, com o objetivo de liberar o trânsito.

Em alguns pontos, foram queimados entulhos, e em outros, veículos. Por volta das 16h15, todos os focos de incêndio foram controlados, e as vias desobstruídas.

A corporação não registrou nenhuma vítima durante os atendimentos. Cerca de 60 bombeiros foram mobilizados para atender às ocorrências e restabelecer a normalidade na região.

Ainda conforme os bombeiros, a causa dos incêndios será apurada pelas polícias Militar e Civil.

Locais atendidos e já liberados:

Florianópolis:

Via Expressa (2 pontos)

Centro: avenida Mauro Ramos (2 pontos)

Capoeiras: rua Camilo Silveira Souza

Ingleses: estrada Dom João Becker

⁠Ingleses: SC-403 (em frente ao Auto Center Pit Stop)

Pantanal: rua Dep. Antônio Edu Vieira

Trindade: rua Des. Vitor Lima

Campeche: rua Tereza Lopes

Agronômica: Beira-Mar Norte (em frente ao Angeloni)

⁠armação: estrada geral, sul da ilha

São José:

Serraria (2 pontos)

Forquilinhas: rodovia Mário Covas

Palhoça:

Aririu: acesso ao contorno viário

Tijucas:

Em frente à Portobello (BR-101)

Leia também os destaques da semana:

1. Quem são os cinco novos vereadores que assumirão o primeiro mandato em Brusque

2. Casal de Brusque transforma Fiat Doblô em motorhome e percorre 65 mil km pela América do Sul

3. Projeto que permitirá construção da barragem de Botuverá segue sem movimentação na Câmara dos Deputados

4. Hospital Azambuja anuncia aquisição de robô da Vinci para cirurgias em Brusque

5. Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil pode começar ainda em outubro

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: