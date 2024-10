Ministério da Fazenda autoriza duas novas bets a operar no Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda autorizou duas empresas de apostas virtuais (bets) a operar em todo o país. Na noite desta sexta-feira, 18, o órgão atualizou a lista de empresas liberadas, que subiu de 98 para 100.

Por determinação judicial, o Ministério da Fazenda incluiu as empresas Sportvip Group International Apostas, que administra três bets, e a Megapix Comunicação e Tecnologia, que administra uma. A primeira foi incluída por se adequar às regulamentações exigidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas. A segunda foi incluída por determinação judicial.

Essa foi a segunda empresa liberada para operar nacionalmente desde o reforço da regulamentação, no início do mês. Na quarta-feira, 16, o Ministério da Fazenda já havia autorizado o retorno da Reals Brasil, que opera três bets, e da Esportes Gaming Brasil, que controla dois sites. No caso da Esportes Gaming, dona do site Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians-SP, a reinclusão também obedeceu a uma determinação judicial.

A lista das bets autorizadas a operar nos estados não sofreu alterações. Continua com 26 empresas liberadas para atuar nos seguintes estados: cinco no Paraná, quatro no Maranhão, uma em Minas Gerais, oito no Rio de Janeiro e oito na Paraíba.

As versões atualizadas das listas nacional e estadual podem ser consultadas na página da Secretaria de Prêmios e Apostas.

Lista negativa

Em relação às cerca de 2.030 empresas e sites irregulares, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a desativar as páginas no dia 11 de outubro. A agência reguladora notificou cerca de 21 mil empresas, incluindo provedores e operadoras em todo o país, para suspender o acesso aos sites da lista negativa.

