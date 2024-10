Motorista fica encarcerado após carro bater em poste em Nova Trento

Um motorista de 26 anos ficou encarcerado após o carro que ele dirigia bater em um poste em Nova Trento na tarde deste sábado, 19.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h30, na rua Madre Paulina, no bairro Vigolo.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o homem no interior de um Ford Ka, consciente e desorientado, apresentando ferimentos na face em decorrência do choque contra o para-brisa. Ele estava preso pelas pernas em contato com o volante.

Após a estabilização da vítima e a imobilização da cervical, os bombeiros realizaram o corte do volante, liberando a perna do motorista.

Com a liberação, o homem foi retirado pelo porta-malas do veículo e ficou aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

