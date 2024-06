Homem mata companheira na frente da filha de 7 meses após desconfiar de traição em Concórdia

Um homem de 28 anos matou a companheira após desconfiar de traição em Concórdia, no Oeste catarinense, no domingo, 16. Ele efetuou disparos contra ela na frente da filha de 7 meses e também atirou em outro homem.

A vítima foi identificada como Bruna Moreno, de 20 anos. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu diversas ligações de vizinhos informando terem ouvido disparos de arma de fogo na rua. Quando os policiais chegaram no local, viram um homem caminhando na via com um revólver nas mãos.

Ao abordarem ele, os policiais encontraram oito munições intactas, duas já disparadas e outras 24 munições do revólver calibre .22.

Ele relatou que disparou contra a companheira, pois desconfiava de uma traição. O Corpo de Bombeiros foi acionado e declarou o óbito no local.

Homem ferido no pescoço

Na sequência, o Hospital São Francisco informou que um homem de 32 anos havia dado entrada no serviço de emergência com ferimentos de arma de fogo.

Os policiais deslocaram até o hospital e o homem disse que estava em sua residência, quando ouviu um estampido e percebeu uma perfuração na janela da cozinha.

Ao verificar a área externa da residência, viu um homem correndo pela rua. Ele entrou no veículo dele e foi até o suspeito que realizou os disparos. O homem realizou um disparo e acertou o pescoço dele.

Desconfiar de traição

Segundo o autor do crime, ele encontrou a companheira na rua com uma criança no colo. Ele pegou a criança dos braços da mulher e efetuou os disparos. Em seguida, levou a criança até a casa da sogra e seguiu pela rua.

Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. O homem responderá pelos crimes de feminicídio, homicídio tentado, disparos em via pública e porte irregular de arma de fogo.

