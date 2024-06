Prédio de Balneário Camboriú volta a ser o mais alto do país; saiba motivo

O complexo residencial Yachthouse, em Balneário Camboriú, voltou a ser o prédio mais alto do país, segundo o ranking internacional The Skyscrapper City. O prédio é conhecido pelo investimento de Neymar, que comprou uma cobertura avaliada em R$ 60 milhões ainda na planta.

O edifício retornou à posição após a instalação de pináculos, que são elementos decorativos, no topo do prédio. Construída ao lado dele, sua torre gêmea aparece em segundo lugar na lista com uma diferença de centímetros entre eles.

Prédio mais alto do país

Com as mudanças, as torres, que antes tinham 281 metros, alcançaram 294 metros e 294,1 metros, cerca de quatro a mais que o antigo edifício mais alto do Brasil.

O Yachthouse já tinha liderado a lista dos gigantes antes. As torres ocuparam o segundo lugar após o lançamento de um prédio de 290 metros, também em Balneário Camboriú.

Confira a lista atual dos mais altos prédios residenciais do Brasil:

Yachthouse by Pininfarina Tower 2 – Balneário Camboriú – 294,1 metros

Yachthouse by Pininfarina Tower 1 – Balneário Camboriú – 294 metros

One Tower – Balneário Camboriú – 290 metros

Infinity Coast Tower – Balneário Camboriú – 235 metros

Epic Tower – Balneário Camboriú – 191 metros

Copenhagen – Balneário Camboriú – 190 metros

Tour Geneve – João Pessoa (PB) – 182 metros

Kingdom Park Residence – Goiânia (GO) – 181 metros

Millenium Palace – Balneário Camboriú – 177 metros

New York Apartments – Balneário Camboriú – 176 metros

