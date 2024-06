Tradicional Festa do Colono de Itajaí é cancelada pela prefeitura

A Prefeitura de Itajaí informa que a 39ª edição da Festa Nacional do Colono, que seria realizada de 25 a 28 de julho no Parque do Agricultor, está cancelada. A decisão foi tomada pela Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana devido ao aumento nos custos para a realização do evento, que ultrapassaria os R$ 3 milhões.

De acordo com comunicado oficial, a situação demandaria de suplementação financeira e tornou-se inviável.

Em decorrência do cancelamento do evento principal, a escolha da rainha da festa também foi cancelada. Contudo, para prestar homenagem aos homens e mulheres trabalhadores do campo, será promovido um almoço e café da tarde exclusivo para os agricultores cadastrados na secretaria, em data a ser anunciada.

Confira a justificativa da prefeitura para o cancelamento

Após análise minuciosa da equipe, constatou-se que a Festa do Colono representaria um ônus considerável para a Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana, que corresponderia a cerca de 25% de seu orçamento total para o ano.

Diante desta constatação, a secretaria entende que os recursos direcionados para a festa poderiam ser empregados de forma mais eficaz na infraestrutura da área rural, cuja gestão é de sua competência, dado que essa região abrange 70% do município de Itajaí. A intenção é que os recursos sejam destinados para melhoria de estradas e acessos no interior para garantir boas condições de escoamento da produção agrícola da cidade, além de mais qualidade de vida aos moradores.

A Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana lamenta o cancelamento da Festa do Colono, mas reconhece a importância de priorizar os recursos para atender às necessidades anuais da comunidade rural e não apenas em um único evento.

