Prefeitura convoca aprovados em concurso público de Brusque; saiba se seu nome está na lista

A prefeitura publicou o edital de convocação e posse da primeira remessa de aprovados em concurso público de Brusque.

Os relacionados no edital do concurso 001/2024 deverão comparecer no setor de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura, na Praça das Bandeiras, 77, Centro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, para a entrega dos documentos e para a assinatura do Termo de Interesse na vaga.

Dentro os documentos exigidos estão CPF, identidade, título de eleitor, certidão de antecedentes criminais, entre outros.

A relação completa dos documentos que devem ser entregues estão presentes no edital (https://brusque.atende.net/cidadao/pagina/concurso-publico).

Confira os aprovados em cada vaga:

Agente administrativo

Manoela Agostinho; Milton da Silva Junior; Renata Leite de Queiroz; Francieli Silva de Oliveira; Claudio Vinicius de Oliveira; Rafael Henrique Lang Duarte; Duane Bertolini dos Santos; João Vitor de Aquino Sousa; William Moreira Pimentel e Pedro Alan Lopes de Oliveira Araujo.

Agente de fiscalização

Matheus Augusto Seibert e Alcides Henrique Soares

Agente de gestão pública

Dayane Longen

Auditor fiscal tributário

Bruna Tomazi Nicolini e Thulio Cesar Bezerra Magassy

Engenheiro civil

Ana Camille Pires; Fillipe Pereira Fagundes; Caio Henrique da Silva e Leticia Cavaglieri

Técnico em informática

Douglas Machado Lopes e Pedro Henrique Camargo Ruthes

