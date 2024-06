Jovem é flagrado atirando para o alto em jet ski e acaba detido pela PM em lancha, em Balneário Camboriú

A polícia deteve na noite deste sábado, 15, em Balneário Camboriú, um jovem de 23 anos que foi flagrado atirando para um alto enquanto estava em um jet ski. Os disparos aconteceram perto do molhe da Barra Sul. Em seguida, ele subiu em uma lancha e, por fim, acabou detido.

A ação foi flagrada por policiais militares que estavam em treinamento na região. Segundo relatório do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), ao menos oito disparos foram efetuados pelo suspeito.

Os PMs, com apoio de uma lancha cedida por uma marina, foram até o local em que a lancha do suspeito estava e ele foi detido. A arma utilizada pelo jovem estava em um compartimento do jet ski.

Na lancha do suspeito, havia cerca de dez pessoas, entre elas uma crianças. Outros dois também foram detidos por posse de drogas.

Situação semelhante

Não é a primeira vez que alguém acaba detido por atirar para o alto em Balneário Camboriú. Em 4 de maio, a PM deteve cinco homens por efetuar disparos com arma em uma lancha, também na Barra Sul.

