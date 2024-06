Linguiça Blumenau e queijo Kochkäse são declarados patrimônios imateriais de Santa Catarina

A linguiça Blumenau e o queijo Kochkäse receberam o título de patrimônio cultural e imaterial de Santa Catarina. A declaração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 3 de junho.

Agora, cabe à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) orientar as regras que devem ser obedecidas pelos produtores para que estes produtos possam ser comercializados de forma segura, sem perder as características.

“Esses produtos não são apenas alimentos, mas verdadeiros símbolos da rica herança cultural alemã presente em nosso estado. Esse título reforça a importância de preservar e valorizar nossas tradições”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Linguiça Blumenau

A linguiça Blumenau é produzida em 16 municípios catarinenses do Vale do Itajaí há quase 100 anos. A história da linguiça de carne suína pura e defumada de Blumenau começa no final do século XIX, quando imigrantes alemães se instalaram no Vale. O produto é fabricado somente com paleta, pernil e toucinho suínos.

A linguiça passa pelo menos dois dias dentro de defumadores abastecidos com carvão e serragem, em um processo artesanal para garantir as características do produto.

Queijo Kochkäse

O queijo Kochkäse ganha agora normas de qualidade e identidade, um produto tipicamente catarinense, produzido nos municípios originados nas primeiras colônias de imigração alemã de Santa Catarina: Blumenau e Dona Francisca.

É um tipo de queijo branco cozido, que ainda não tinha regulamentação. O produto é esfarelado, salgado e fermentado, para depois ser cozido em frigideira ou panela. O queijo derretido vai se transformando lentamente no Kochkäse.

