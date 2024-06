“Pacote de mudanças”: Diretoria de Trânsito explica instalação de novo semáforo na avenida Primeiro de Maio

Após a instalação de um novo semáforo na avenida Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, próximo ao Senai, em Brusque, moradores reclamaram que há chance do trânsito na região piorar ainda mais. A Diretoria de Trânsito explicou que a medida integra um pacote de mudanças que serão feitas na avenida.

Por quase toda extensão, a avenida recebe um fluxo alto de veículos, principalmente nos horários mais movimentados do dia, o que ocasiona em grandes filas.

“Todo mundo conhece o volume da avenida Primeiro de Maio. É uma via que liga praticamente o Vale do Rio Tijucas com as rodovias. Nós temos um volume ali que não pertence apenas a cidade de Brusque”, conta o diretor de circulação da Diretoria de Trânsito, Paulo Sestrem.

Segundo ele, a prefeitura também tem estudado formas para viabilizar a construção de uma nova pista de ligação com outras regiões para evitar o fluxo na avenida.

Mudanças

“Teremos um pacote com quatro ações, não apenas a implantação dos semáforos”, diz.

Em frente ao Senai foi colocado o semáforo exclusivo para pedestres, que funcionará com a utilização da botoeira, em frente ao Senai; haverá a remoção da travessia elevada na saída da rua Pedro Noldin, próximo da saída do Senai, e da rua Henrique Heckert, assim como a mudança de local dos dois pontos de ônibus que ficam um pouco à frente da travessia elevada. No momento, o semáforo está sendo testado para funcionar nos próximos dias.

Segundo o diretor, o ponto de ônibus que fica no sentido Centro-Bairro, será levado para um trecho à frente do atual, enquanto o ponto de ônibus do sentido Bairro-Centro será colocado depois do semáforo. Também será pintada uma faixa de zona de conflito nesse cruzamento entre as ruas Pedro Noldin e Henrique Heckert.

A quarta mudança acontece no cruzamento da rua Gustavo Halfpap, na qual o semáforo no sentido Bairro-Centro terá uma placa com a sinalização de direita livre, que permite que o motorista siga à direita mesmo que o sinal esteja vermelho.

“Já fizemos a pintura da via com uma faixa seguindo para o Águas Claras e outras duas para o sentido Centro. Nos próximos dias faremos a alteração no semáforo para a direita livre”, diz.

O diretor pontua que os trabalhos serão realizados nesta semana para que as novas sinalizações sejam utilizadas já na próxima semana, mas que também dependem da disponibilidade da Secretaria de Obras.

