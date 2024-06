Desde janeiro de 1987, a rede Groh Estações tem se dedicado ao meticuloso monitoramento do tempo do município de Brusque e da vasta região do Vale do Itajaí.

Ao longo de quase quatro décadas, essa iniciativa não apenas acumulou uma riqueza inestimável de dados climáticos, mas também testemunhou a manifestação dos caprichos da natureza em sua plenitude.

Graças a essa extensa base de informações, o Blog do Ciro Groh se orgulha em detalhar nesta edição, uma série de eventos climáticos memoráveis que moldaram a história recente da cidade e suas redondezas.

Brusque e os eventos extremos

Entre eles, destacam-se a enchente devastadora do rio Itajaí-Mirim em setembro de 2011, a inesperada neve, que cobriu os telhados de Brusque em julho de 2013, o poderoso ciclone bomba assolando a região em junho de 2020, além de outros episódios igualmente marcantes.

Brusque no ano de 2000

No entanto, concentremo-nos em um momento singular, datado do rigoroso inverno de 2000; uma onda de frio intensa impactou todo o Sul do Brasil entre os dias 13 e 28 de julho daquele ano.

Em Brusque, esse fenômeno se traduziu em 15 madrugadas consecutivas com temperaturas abaixo dos 5°C, sendo que em cinco delas os termômetros despencaram para valores negativos.

Amanhecer com -3°C

Um amanhecer, em particular, ressoa na memória dos residentes, sendo aquele 14 de julho, quando os termômetros então marcavam impressionantes -3°C, às 6h45.

Nesse romper da aurora, uma densa camada de geada pintou de branco a paisagem, criando um cenário que raramente se vislumbra na cidade, conhecida como o berço da fiação catarinense.

O impacto dessa súbita incursão do frio extremo foi palpável, provocando surpresa e curiosidade entre os brusquenses.

Evento climático marcante

Tal evento, marcado pela ausência de registros similares desde o início da coleta de dados pela Groh Estações, foi um marco na história climática local.

Desde então, nunca mais se repetiram mínimas tão baixas ou uma sequência tão prolongada de manhãs envoltas em geada.

Esse breve período de tempo não apenas testemunhou a resiliência dos habitantes locais diante das adversidades climáticas, mas também serviu como um lembrete vívido da imprevisibilidade e da beleza dos elementos naturais que moldam nossa existência.

Brusque nesta terça-feira

Aproveitando o tema do clima, vamos agora ilustrar o cenário atual em Brusque.

Não estamos mais no inverno de 2000, mas sim, nesta segunda-feira, 17, quando finalmente a chuva voltou a cair no município. Isso, após uma sequência de 20 dias sem qualquer precipitação.

As imagens mostram o céu cinzento que dominou a tarde desta terça-feira na cidade.

