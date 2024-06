Em um cenário repleto de alegria e expectativa, a Prefeitura Municipal de Botuverá, em harmoniosa parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, teve o privilégio de realizar a 4ª edição do casamento coletivo da cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O evento foi realizado na sexta-feira, 14, às 19h, no salão da Paróquia São José, situado no Centro da cidade. Ao todo, 19 casais uniram-se em matrimônio, fortalecendo os laços familiares e comunitários.

Esta ação teve como principal objetivo, então, proporcionar o acesso à documentação civil e reforçar os vínculos afetivos.

Cada casal pôde convidar até dez pessoas para a cerimônia, incluindo crianças de até 12 anos, o que trouxe ainda mais alegria e vida ao ambiente.

Além disso, autoridades, padres e pastores estiveram presentes para abençoar e celebrar a união coletiva, tornando o momento ainda mais solene e emocionante.

Posteriormente, todos foram agraciados com um jantar festivo, coroado por um bolo oferecido pela prefeitura aos anfitriões e convidados.

Como forma de lembrança, os casais receberam presentes especiais, entregues pelas mãos do prefeito Alcir Merizio, do vice-prefeito Valmor Costa e por Jussara de Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social de Botuverá.

Apoio das instituições de Botuverá

O sucesso do evento deve-se, em grande parte, ao apoio incondicional da Prefeitura Municipal, do cartório de Botuverá e da equipe de Assistência Social, que dedicaram todos os esforços para tornar essa celebração inesquecível.

Este casamento coletivo, mais do que uma cerimônia, representou a união de sonhos e esperanças, demonstrando o comprometimento da administração municipal em promover o bem-estar e a felicidade dos cidadãos de Botuverá.

Que esta iniciativa inspire outras ações igualmente significativas, fortalecendo cada vez mais os laços das comunidades.

Fotos mais adiante

Mais adiante, após os anúncios, preparamos uma seleção de imagens que então ilustram de forma objetiva o cenário agradável e amoroso que tomou conta do salão da Paróquia São José. Não perca as fotos após os anúncios.

Botuverá em fotos após anúncios

Agora, queremos apresentar ao nosso grande público os nomes daqueles que então tornam possível a continuidade do trabalho do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um desses parceiros comerciais nos banners abaixo. Clique sobre eles para descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque tem uma nova centenária: descubra quem é a mulher que alcançou 100 anos com saúde e lucidez

2. Jardim secreto: brusquense então cultiva bosque particular com mais de 50 árvores frutíferas

Botuverá em festa

Esta pauta será encerrada com chave de ouro, apresentando uma estupenda galeria de imagens que retratam o evento festivo de Botuverá.

A celebração culminou diante da união conjugal de 19 casais. As imagens ilustram de forma objetiva e vibrante o cenário festivo presente no salão da Paróquia São José.

*Noivos >>

1 de 19

Noivas >>

1 de 18

*Demais imagens >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK