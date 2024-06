Em meio à crescente expansão e urbanização do bairro Dom Joaquim, em Brusque, um jardim secreto se revela, sendo mais uma descoberta trazida pelo olhar atento do Blog do Ciro Groh.

Neste cenário, surge um autêntico bosque, então semelhante a um santuário verdejante, pertencente a Valentim Dalmolini, de 65 anos.

Este lugar, não só se destaca pela sua exuberância, mas também encanta por oferecer um vislumbre de encanto e serenidade, atuando como um refúgio para aqueles que buscam paz em meio ao caos urbano.

Neste refúgio, oculto em uma propriedade privada, descobre-se um espetáculo botânico.

Mais de cinquenta espécies de árvores frutíferas se erguem, entrelaçadas por uma tapeçaria de flora diversificada. O espaço é um convite à contemplação, um oásis de biodiversidade.

O idealizador

Valentim vem então ser o arquiteto dessa maravilha. Ele conta que há exatos 26 anos plantou a primeira semente e desde então, sua paixão pelo verde não conheceu limites.

Passo a passo, ele transformou o terreno nos fundos de sua casa em um tesouro vivo.

“Este é um lugar de abundância; caquis, acerolas, limões e amoras são apenas o começo. Anonas, longans, jabuticabas, mamões, mirtilos, pitaia, abacaxis, abius amarelos e tamarindos se somam à lista, ultrapassando cinquenta variedades” compartilha Dalmolini, com um brilho nos olhos.

Ele prossegue, com um sorriso. “Cada árvore aqui tem sua própria história. O jenipapeiro, majestoso com seus dez metros, é uma fonte de admiração. E o jatobá, com sua estatura imponente, é uma visão de beleza pura. Mas, ah, se eu fosse nomear cada uma delas, teríamos histórias para uma eternidade”, complementa.

Manutenção

A manutenção desse paraíso exige dedicação. Assim como qualquer patrimônio, a minifloresta de Dalmolini demanda cuidados constantes, um olhar detalhista para cada espécie, além de uma rotina de limpeza meticulosa.

“Sou grato por ter ao lado minha esposa, Sonia, e minhas irmãs, Rosalina e De Lurdes; uma ajuda indispensável. Juntos, mantemos este sonho florescendo”, reconhece Dalmolini, expressando sua gratidão.

A horta e o jardim

Além das árvores, a horta da família Dalmolini merece destaque. Ali, as hortaliças crescem livres de agrotóxicos, prometendo então um sabor genuíno e saudável.

E, adornando a entrada da residência, um jardim vibrante saúda os visitantes, com rosas, dálias, bocas-de-leão, olhos-de-boneca e antúrios, emoldurados por um leque de folhagens.

Este é o legado de Valentim Dalmolini. Um pedaço do paraíso, onde a natureza e o cuidado humano dançam em harmonia, inspirando a todos que têm a sorte de conhecer esse lugar especial.

