No acolhedor bairro São Pedro, em Brusque, vive a família Habitzreuter, liderada pelo dedicado casal Jorge e Adelina. Eles são renomados por manterem um verdadeiro zoológico em sua propriedade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Diante da ajuda de seus três filhos, Rodrigo, Jacson e Michele, todos zelam com afinco pelos animais que ali vivem, os quais transitam livremente pelas vastas pastagens e campos.

Entre os muitos habitantes do ‘zoológico particular’ dos Habitzreuter, destacam-se cinco pôneis e dez cabras, que se somam a uma animada manada de dez cachorros e cerca de sete gatos.

Além destes, há também um grupo diversificado de aves, incluindo galinhas poedeiras, e outros animais exóticos que então encontram refúgio nesse ambiente tão especial.

Trabalho gratificante

A rotina no campo é intensa e exige muito trabalho, mas, segundo Rodrigo, é imensamente gratificante manter um contato tão próximo com a natureza e os animais.

Apesar da exigente vida rural, os filhos de Jorge e Adelina não deixam de lado suas carreiras profissionais.

Cada um deles trabalha em empresas da região e, nas horas de folga, estão sempre prontos para ajudar os pais nas tarefas da propriedade.

O rancho museu

No entanto, as peculiaridades da família Habitzreuter vão muito além da dedicação aos animais.

O rancho abriga uma coleção de verdadeiras relíquias, como uma bicicleta dos anos 1970, um carrinho de mão de madeira ao estilo antigo e diversos apetrechos usados em tempos passados, todos guardados com muito carinho.

A riqueza interiorana de Brusque

Visitar o ‘zoológico particular’ dos Habitzreuter é como fazer uma viagem no tempo, para um mundo interiorano onde a vida segue um ritmo mais tranquilo, distante do agito urbano.

Lá, o tempo parece passar mais devagar, proporcionando uma experiência única e nostálgica que então celebra a simplicidade e a beleza da vida no campo.

Logo após a apresentação dos anúncios, preparamos uma estupenda galeria de imagens, montada com todo o carinho, especialmente para você, nosso prezado leitor, com fotos da encantadora propriedade da família Habitzreuter.

Brusque em fotos após anúncios

O rico interior de Brusque em fotos

Como mencionado anteriormente, esta edição termina com chave de ouro, trazendo belas imagens que o farão viajar no tempo.

As cenas capturadas na propriedade da família Habitzreuter e seu belo zoológico particular são verdadeiramente encantadoras.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

