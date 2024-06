Em Brusque, mais precisamente na rua Pedro Werner, reside um lendário goleiro que brilhou entre as décadas de 1940 e meados de 1960 no Clube Esportivo Paysandu, tradicional time da cidade. Trata-se de Osvaldo Appel, que nesta quinta-feira, 6 de junho, está completando 99 anos de vida diante de muita saúde e lucidez, características que o têm acompanhado ao longo das décadas.

Uma de suas filhas, Silvana Appel Walendowsky, orgulha-se de acompanhá-lo ao médico regularmente, apenas para a realização em exames de rotina, demonstrando o cuidado e a atenção dedicados à manutenção de seu bem-estar. O santo goleiro Mas vamos voltar no tempo, quando Osvaldo então defendia as cores do Paysandu. O arquirrival, o Clube Atlético Carlos Renaux, sempre esteve à espreita, alimentando clássicos memoráveis. *Confira a galeria de fotos no fim desta edição O lendário goleiro, na época conhecido carinhosamente como “santo Osvaldo”, era a muralha que fechava a trave, frustrando os ataques adversários. Cada vitória sobre o Atlético Renaux era uma manifestação à sua paixão pelo esporte. Jogo marcante Entre tantos jogos memoráveis, uma partida em especial permanece gravada em sua memória, sendo então o confronto contra o São Cristóvão, do Rio de Janeiro. À época, o estádio em Brusque estava repleto de expectativa, e Osvaldo brilhou sendo o protagonista, garantindo uma vitória por 4 a 2. Naquele momento, ele não era apenas um goleiro; foi um herói local, símbolo de perseverança e dedicação. Sua paixão além do futebol Mas Osvaldo não se limitava ao campo. Desde jovem, ele nutria uma paixão pela terra, e o quintal de sua casa, ainda hoje, é um oásis de flores e frutas, onde cultiva sua horta com carinho e dedicação. Nas horas vagas, o ex-goleiro também tem como hobby preferido jogar xadrez com amigos, mostrando sua habilidade estratégica em mais um campo além do futebol. “Ele cuida de sua horta com carinho, e a recente colheita de chuchus inusitados chamou a atenção dos vizinhos”, explica Silvana. “Inclusive, anos atrás, colheu um tomate de 1kg, feito esse que ecoa sua habilidade em cultivar não apenas plantas, mas também memórias”, complementa sua filha. Viúvo de Dalvina Reges Appel, o casal gerou quatro filhos, sendo duas mulheres e dois homens. Além disso, seus 11 netos e 10 bisnetos são a prova de que sua história transcende gerações. Lembranças do Osvaldo goleiro Hoje, quando Osvaldo relembra seus dias de jogador, uma lágrima de emoção escorre por seus olhos. Ele reconhece que sua jornada transcendeu vitórias e defesas espetaculares; foi uma celebração da vida, da paixão e da eternidade que reside nas pequenas coisas. Feliz aniversário, Osvaldo Appel. Que sua história continue a inspirar todos nós.

Fotos após anúncios

Temos o imenso prazer de apresentar ao nosso grande público, os nomes daqueles que tornam possível o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Confira abaixo os anunciantes, apoiadores desta missão. Clique nos nomes para então descobrir seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque no cume: montanhistas então conquistam o Pico da Bandeira

2. Conheça a tricoteira de 96 anos em Botuverá, torcedora do Flamengo, usuária de celular e escritora

O lendário goleiro brusquense em fotos

Vamos encerrar esta pauta especial com chave de ouro, mostrando um pouco mais do cotidiano desse ex-goleiro que então marcou época em Brusque. Confira as imagens a seguir, preparadas especialmente para você, nosso prezado leitor.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK