Agatha Domingas Colombi Maestri, nascida em 5 de fevereiro de 1928, no pitoresco bairro Ribeirão Porto Franco, em Botuverá, é um exemplo inspirador de vida e resiliência.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Hoje, aos 96 anos, reside no Centro da cidade, onde está atualmente escrevendo um livro sobre sua vida, compartilhando suas experiências e sabedoria com o mundo.

Filha de José e Rosa Colombi, dona Agatha construiu uma trajetória repleta de amor, dedicação e superação.

*Assista ao vídeo >>

Matrimônio

Em julho de 1948, casou-se com Willy Francisco Maestri, então servidor público e ex-vereador. Juntos, tiveram oito filhos, que lhe trouxeram a alegria de ser avó de oito netos.

Um dos netos, padre Elinton Costa, enche de orgulho a família ao servir na Comunidade Bethânia, de São João Batista.

Além disso, dona Agatha igualmente tem a alegria de ter como irmão o padre Adilson Colombi, atualmente celebrando na Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque.

A bênção de ser bisavó também chegou, lhe trazendo ainda mais alegria com três bisnetos que iluminam sua vida.

A flamenguista de Botuverá

Adicionalmente, ela é uma torcedora fervorosa do Flamengo, e sempre que pode, assiste aos jogos do seu time pela televisão e alimenta o sonho de assistir a uma partida nas arquibancadas do Maracanã.

Habilidades na cozinha

No entanto, sua paixão pelo clube rubro-negro carioca é apenas uma das muitas facetas dessa mulher admirável.

Conhecida por sua habilidade na cozinha, dona Agatha ainda prepara bolos, tortas e outras iguarias com um talento inigualável.

Apesar da idade avançada, ela se mantém atualizada com as tecnologias, utilizando o celular para se comunicar com familiares e amigos.

Sua lucidez impressiona a todos, assim como sua habilidade no tricô e crochê. Blusas, bolsas, vestidos e outras peças saem de suas mãos habilidosas, mostrando que o tempo não diminuiu seu talento artesanal.

Querida por todos em Botuverá, dona Agatha é uma verdadeira contadora de histórias, relembrando com detalhes vívidos os episódios do passado.

Uma vida sob desafios

Sua vida foi marcada por grandes desafios, começando pelo falecimento precoce de seu esposo Willy, aos 59 anos, e de três de seus filhos.

Ovídio, que morreu com apenas um ano; Lesi, que tinha necessidades especiais e também já é falecida; e Lídia, que hoje, aos 62 anos, segue sob os cuidados amorosos da família.

Mesmo diante de tantas adversidades, dona Agatha sempre manteve a força e a fé. Após o nascimento de seu primeiro filho, Ovídio, ela enfrentou uma longa internação de um ano devido à tuberculose, não tendo a oportunidade de vê-lo antes de seu falecimento.

Esse episódio, um dos mais dolorosos de sua vida, não a impediu de então seguir em frente com coragem e determinação.

Sempre dedicada ao lar e à família, dona Agatha cuidou com esmero da casa e dos filhos, além de administrar a propriedade rural onde criavam diverso animais e aves.

Seu exemplo de dedicação e amor ao próximo continua a inspirar todos ao seu redor.

Uma guerreira de Botuverá

A história de dona Agatha Domingas Colombi Maestri é um testemunho de vida plena e vigorosa, uma verdadeira lição de resiliência e amor incondicional.

Seu legado é uma fonte inesgotável de inspiração para familiares, amigos e toda a comunidade de Botuverá.

Galeria após anúncios

Se você está lendo esta matéria, caro leitor, é graças ao apoio dos anunciantes do Blog do Ciro Groh. Sem esse suporte, isso não seria possível.

Convidamos você a então conhecer cada um deles nos banners exibidos abaixo. Clique neles e descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Botuverá: segredos pitorescos de seu interior revelados em fotos

2. VÍDEO – Cachoeira e gruta em mata de Brusque são palco para celebração de missa

Botuverá em fotos

Tricô de dona Agatha >>

Demais fotos >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK