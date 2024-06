Guabiruba Saneamento atualiza andamento de construção de nova ETA

A empresa Guabiruba Saneamento atualizou o andamento das obras de construção para a nova estação de tratamento de água (ETA) do município. Devido às chuvas, a obra de terraplanagem foi prejudicada, mas está em fase de conclusão. A construção das unidades operacionais e instalações da nova ETA serão iniciadas neste mês de junho.

O superintendente da empresa, Guilherme Paladini, explicou que apesar das constantes chuvas no início deste ano, que atrasaram a conclusão da terraplanagem do novo sistema produtor de água, na semana passada foi efetuada a vistoria do primeiro módulo a ser implantado no município. Este, possui capacidade para 70 litros por segundo.

Os módulos estão a cargo da empresa Fast Tecnologia Industrial, de Capinzal, no Oeste Catarinense.

Com a nova ETA, a capacidade de produção de água do sistema central de Guabiruba será ampliada em 233%. Os equipamentos estão em fase final de montagem e logo que a terraplanagem for concluída iniciam-se as obras civis, nova barragem, captação de água bruta e demais processos que permitirão levar mais qualidade de vida à população de Guabiruba.

Saiba mais sobre a construção da nova estação de tratamento aqui.

