É campeão! Confira os vencedores de todas as categorias da Fenajeep 2024

Os campeões da edição de número 30 da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep), que competiram em Brusque entre quinta-feira, 30, e domingo, 2, foram premiados na noite do último dia do evento.

No total, cerca de 600 veículos participaram das disputas, um número recorde na história da festa.

Conheça os campeões

Alguns premiados não compareceram e foram representados por membros da equipe

UTV iniciante

1º Valério Pozzi Neto – Guabiruba (SC)

2º Matheus Hort – Brusque (SC)

3º José Heil Junior – Brusque (SC)

4º Felipe Goulart de Oliveira – Manhuaçu (MG)

5º Joao Vitor Machado – Campo Largo (PR)

UTV Pro

1º Eduardo Bianchini – Brusque (SC)

2º Vinicius G. Nogueira – Limoeiro do Norte (CE)

3º Parley Fiamoncini – Rodeio (SC)

4º Kleber Pits – Rodeio (SC)

5º Junior Vargas – Brusque (SC)

Gaiola aspirado

1º Lucas Tomasi – Brusque (SC)

2º André Kouda – Apiuna (SC)

3º Lucas Henrique Lang – Brusque (SC)

4º Oberdan Borhausen Kohler – Guabiruba (SC)

5º Júlio Cesar Bach – São Lourenço do Oeste (SC)

Gaiola turbo

1º Lucas Tomasi – Brusque (SC)

2º Valério Pozzi Neto – Guabiruba (SC)

3º Fabiano Domingues de Oliveira – Juquitiba (SC)

4º André Piovesan – Frederico Westphalen (RS)

5º Laudinei Scheis – Blumenau (SC)

Jeep aspirado

1º Silvio Ambrosi – Veranópolis (RS)

2º Osmar Martignago Júnior – Primavera do Leste (MG)

3º Diego Maia Vicente – Itapeva (SP)

4º Mauricio H. Allgayer – Forquetinha (RS)

5º Cleiton Stedile – Campo Largo (PR)

Jeep turbo

1º Silvio Ambrosi – Veranópolis (RS)

2º Renan Stiegmeier Gruneich – Gaspar (SC)

3º Ed Carlos De Oliveira Marques – Santana de Parnaíba (SP)

4º Renato Gruneich – Gaspar (SC)

5º Diego Maia Vicente – Itapeva (SP)

Desafio jeep

1º Marcello “Tchê” Ferro

2º Peterson Klaus

3º Strafit Júnio

Desafio stock

1º Willian Ouriques

2º Jessiel Martins

3º Marcelo Araújo

Desafio graduado

1º Alfredinho Fritzke

2º Herick Pavin

3º Deivid Martins

Desafio força livre

1º Paolo Spina

2º Rodrigo Campos

3º Anderson Darros

Rally master

1º Lucas Cominesi / Vitor Fleischmann – Ivaí (PR)

2º Leandro Pereira Moor / Cláudio Flores (Bilu) – Apucarana (PR)

Rally graduados

1º Denilson Bonfanti / Bruna de Oliveira – São Bento do Sul (SC)

2º Carlos Alberto Volpato / Carlos Alberto Volpato Filho – Tubarão (SC)

3º Henrique Moraes Leme de Moura / Leonardo Gimenes Sato – São Paulo (SP)

Rally Turismo

1º Alencar Adami Granemann / Alfredo Adami Granemann – Santa Cecília (SC)

2º Ramon Oliveira de Souza / Fábio Augusto Conte – Tubarão (SC)

3º Michel Martins Dill / Talita Martins – Caxias do Sul (RS)

Rally novatos A

1º Pedro Paulo Esmeraldino / Henrique do Amaral Esmeraldino – Gravatal (SC)

2º Edson Pfutzenreuter Júnior / Bruno Eduardo Lindemann – Itajaí (SC)

3º Johanes Kler Felema / Elvis Felema – Ivaí (PR)

4º Marcio Roberto Neneve / Luis Fernando Neppel – São Bento do Sul (SC)

5º Dalton Gonçalves da Silva / Claiton Francisco Cechinel – Criciúma (SC)

Rally novatos B

1º Driélson Régis de Carvalho / Anderson Chornobay – Ivaí (PR)

2º Adelia Silva Ciarlini / Lincoln Cirqueira Ferreira – Fortaleza (CE)

3º Rafael Melo / Gustavo Oliveira

4º Marielen Fernandes / Volmir Costacurta – Caxias do Sul (RS)

5º Jean Walenga / Otávio Walenga – Imbituva (PR)

Adventure Cup

Grande novidade da festa, a 4ª etapa do Adventure Cup Baja 2024 reuniu 45 pilotos no sábado, 1º. A disputa somou pontos para o Campeonato Catarinense da modalidade e fez sua estreia em grande estilo no maior evento off-road da América Latina.

UTV geral

1º Denísio do Nascimento – Brusque (SC)

2º Mattheus Hort – Brusque (SC)

3ºTiago Paegle do Nascimento – Brusque (SC)

4º Felipe de Amorim – Brusque (SC)

5º Ariel Luís Schallenberger – Ivoti (RS)

UTV 1

1º Denísio do Nascimento – Brusque (SC)

2º Ariel Luís Schallenberger – Ivoti (RS)

3º Cristiano Vicente – Schroeder (SC)

4º André Hort – Brusque (SC)

5º Parley Fiamoncini – Timbó (SC)

UTV 2

1º Mattheus Hort – Brusque (SC)

2º Felipe de Amorim – Brusque (SC)

3º David Nilson Pereira – Brusque (SC)

4º Cledson Heil Kétto – Brusque (SC)

5º Rodrigo Naparo – Gaspar (SC)

UTV 3

1º Tiago Paegle do Nascimento – Brusque (SC)

2º Fabio Esperandio – Maringá (PR)

3ºRicardo Gon – Itapema (SC)

4º Patrick Celeski – Piên (PR)

5º Leandro Presença – Brusque (SC)

UTV 4

1º Fernando Zanotto – Tubarão (SC)

2º Wilson de Franceschi – Brusque(SC)

3º Clodoaldo Pato – Curitiba (PR)

UTV 5

1º Oscar José Schmidt – São José (SC)

UTV 6

1º André Henrique Lopes dos Reis – Apucarana (PR)

2º Everilson Darosci – Tijucas (SC)

3º Reinaldo Nenem – Brusque (SC)

4º Wagner Andreazzi Rodrigues – Marialva (PR)

5º Leandro José Ferreira – Canelinha (SC)

UTV 7

1º Marcelo Cardozo – Florianópolis (SC)

2º Kleber Weber – Luiz Alves (SC)

3º Fernando Amorim da Silveira – Florianópolis (SC)

UTV 8

1º Manuela Paegle do Nascimento – Brusque (SC)

2º Caroline Rudnick – Piên (PR)

3º Kaline Krieger – Brusque (SC)

UTV 9

1º Pedro Hort – Brusque (SC)

2º Bernardo de Franceschi – Curitiba (PR)

