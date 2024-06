Primeira advogada negra assume a presidência da OAB Brusque

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Brusque, Rafael Niebuhr Maia de Oliveira, passou interinamente na quarta-feira, 29, o cargo à secretária-geral adjunta, Daíra Andréa de Jesus, que ficará até o dia 17 de junho. Esta foi a primeira vez na história da Ordem no estado de Santa Catarina, que uma advogada negra assumiu a presidência da Subseção.

A advogada possui uma trajetória notável no Direito, com especial destaque para a área de famílias e sucessões. Integrante dos quadros da OAB Santa Catarina desde 2008, Daíra é doutoranda na Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e Mestre em Direito das Migrações Transnacionais pela UNIVALI e pela Università degli Studi di Perugia (UNIPG). Além disso, ela atua como professora universitária no Centro Universitário de Brusque (Unifebe) desde 2014.

Cláudia Prudêncio, presidente da OAB Santa Catarina, comentou o fato inédito, destacando a importância e o simbolismo desse marco histórico, que, para ela, mostra a pluralidade e representatividade da Ordem dos Advogados.

“Evidencia uma política que vem sendo transformada por mulheres e homens corajosos e comprometidos a fazer a diferença e mudar a história. A Dra. Daíra é um exemplo de mulher, advogada e irmã de Ordem. Tê-la à frente da Subseção de Brusque, com um papel e representatividade tão importantes, é de fato, inspirador e emocionante”, comenta a mandatária.

A presidente interina, Daíra Andréa de Jesus, ressaltou a responsabilidade e o orgulho de assumir a presidência interina da Subseção de Brusque, ainda mais dada a falta de representatividade da população negra no universo da OAB.

“Assumir, interinamente, a presidência da Subseção Brusque, numa gestão com tantas políticas transformadoras, para mim, é uma responsabilidade enorme e motivo de muito orgulho. Sempre foi óbvia a falta de representatividade da população negra no universo da OAB, em especial, das mulheres negras; e não apenas na região do Vale Europeu ou no estado de Santa Catarina como um todo. Por isso, essa transmissão do cargo acaba culminando em maior diversidade; num modo de fortalecer o respeito à advocacia em geral, incluindo, a advocacia que vem sendo exercida por profissionais negros.”, finaliza.

