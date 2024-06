VÍDEO – Bombeiros fazem homenagem para sargento que morreu na tentativa de salvar homem em rio de Tubarão

No fim da tarde deste domingo, 2, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) realizou uma homenagem ao coordenador regional da Defesa Civil de Tubarão e também bombeiro, Anderson Martins Cardoso, de 52 anos, que morreu após pular em um rio para tentar salvar um homem que estava se afogando, no sábado, 1º.

Um cortejo levou o corpo do sargento em um caminhão do CBMSC da Cidade Azul para Capivari de Baixo, cidade em que aconteceu a cremação. Honrarias militares também foram realizadas, como a salva de tiros, e a última continência a Anderson Martins Cardoso.

Em nota, a Prefeitura de Tubarão destacou a atuação de Anderson nos últimos anos. “[Anderson], ao ser um dos principais líderes dos grupos mobilizados no enfrentamento de eventos climáticos ocorridos em Tubarão, sempre atuando em parceria com a Defesa Civil do município”, relata.

Veja o vídeo:

https://controle.omunicipio.com.br/wp-content/uploads/2024/06/bombeiros-fazem-homenagem-a-sargento-que-morreu-na-tentativa-de-salvar-homem-em-rio-de-tubarao-whatsapp-video-2024-06-02-at-19.09.50.mp4 Relembre o que aconteceu O bombeiro militar estava de folga e passava de carro próximo a um rio, quando viu um homem se afogando. Ele mergulhou para tentar salvar a vítima, porém nenhum dos dois homens conseguiu retornar.

O corpo de Anderson foi encontrado já sem vida. O corpo do outro homem segue desaparecido e as buscas foram retomadas neste domingo.

