Corpo de Bombeiros é acionado após incêndio em container no Centro de Camboriú

Na tarde deste domingo, 2, por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio em um container, localizado em um terreno baldio na avenida Santa Catarina, no Centro de Camboriú.

De acordo com informações dos bombeiros, o container guardava alguns materiais de obra e não tinha nenhuma pessoa no local quando iniciaram as chamas. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.

Participaram da ocorrência guarnições de Camboriú e Balneário Camboriú. Para acessar o local, os bombeiros precisaram arrombar as portas dos fundos. Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para apagar o fogo e fazer o rescaldo, além da utilização de ventilação mecânica. O local foi isolado.

