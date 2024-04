Nova ETA, investimento e aumento da tarifa: Guabiruba Saneamento aponta desafios em 2024

A finalização da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Guabiruba, um projeto referente ao esgotamento sanitário da cidade, e a substituição e instalação de novas redes de abastecimento e água são os principais investimentos e desafios da Guabiruba Saneamento para 2024.

Desde 2020, a concessionária é responsável pelos serviços de operação, manutenção e ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Guabiruba.

Além disso, o aumento da tarifa de água é um dos desafios da concessionária para os próximos meses. O superintendente da Guabiruba Saneamento, Guilherme Paladini, falou ao jornal O Município sobre as expectativas e os desafios para esse ano e os avanços feitos no último ano.

Nova Estação de Tratamento de Água

Prevista anteriormente para entrar em operação em 2024, a nova Estação de Tratamento de Água tem capacidade de tratamento de 70 litros por segundo, o que representa um aumento de 233% na capacidade produtiva, que atualmente é de 30 litros/segundo.

A implantação da ETA está na fase final de terraplanagem do terreno, com os módulos de tratamento em construção. Em maio, as obras civis serão iniciadas. Segundo Guilherme, essa é a etapa mais complexa da execução.

“O cronograma executivo desta etapa está sendo finalizado, porém, entendemos que no final do primeiro semestre de 2025 a obra será finalizada, mantidas condições climáticas favoráveis”, diz.

Esgotamento sanitário

Em relação ao esgotamento sanitário, a concessionária entregou um projeto conceitual à Prefeitura de Guabiruba neste mês. A partir da melhor solução conceitual escolhida pelo município, iniciará o projeto executivo, etapa em que há o detalhamento construtivo necessário para execução das obras, com projeção para começarem entre 2025 e 2026.

As obras incluem a construção de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE).

Para atingir a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) de 90% das residências com esgoto coletado e tratado até 2033, é necessário a implantação de uma ETE, além da implantação de redes coletoras e sistemas de bombeamento para o encaminhamento do esgoto sanitário para tratamento no município.

Atualmente, as residências de Guabiruba devem possuir soluções individuais, como fossa e filtro, explica Guilherme. “O efluente tratado da fossa ou vai para sumidouro ou drenagem pluvial”.

Reajuste da tarifa de água

A partir de maio, a tarifa de água terá um aumento de 1,18%. O reajuste anual é “previsto em contrato para a recomposição inflacionária”, segundo o superintendente da concessionária.

“O reajuste tarifário anual garante a continuidade da prestação de serviços e a execução de investimentos que se encontram em andamento pela Guabiruba Saneamento”, afirma.

A alteração tem como base o índice do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) do Contrato de Concessão 021C/2020, e atende à deliberação da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (Agir).

O novo valor arrecadado será usado no novo Sistema Produtor de água, com investimento de mais de 15 milhões.

Vazamentos

Os índices de perda de água vem diminuindo na cidade desde 2022. Em 2023, o índice de perdas foi de 28,33%. Em 2022, foi de 38,20%. Em 2020, era de 46,18%.

Durante o primeiro trimestre de 2024, o índice está em 23,41%.

“Hoje, o município dispõe de profissional dedicado exclusivamente a pesquisa de vazamentos no município”, afirma.

