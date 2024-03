Valor da tarifa de água vai aumentar em Guabiruba a partir de maio; confira reajuste

A partir de maio, haverá um reajuste de 1,18% na tarifa de água e serviços em Guabiruba. A alteração tem como base o índice do IRT (Índice de Reajuste Tarifário) do Contrato de Concessão 021C/2020, bem como atende à deliberação da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR).

A decisão da Agir interfere no reajuste das tarifas de abastecimento de água, além dos serviços públicos complementares da concessionária, essenciais para a manutenção e ampliação dos serviços de captação, tratamento e distribuição da água.

Recursos aplicados em benefícios

A concessionária Guabiruba Saneamento informou que converte recursos em ações para o município.

Segundo ela, foi iniciada a obra da nova barragem de captação e Estação de Tratamento de Água Central, que elevará em mais de 130% a capacidade de produção e distribuição de água.

“A vazão de produção passará dos atuais 30 litros por segundo para 70 litros por segundo. Além disso, será construído um novo reservatório de 1.600.000 litros, ampliando em mais de 228% a capacidade de reserva de segurança de água em períodos críticos, garantindo o pleno abastecimento”, diz a empresa em nota.

Segundo a empresa, foram intensificados os trabalhos e investimentos para redução de perdas de água na distribuição.

“As ações e investimentos em tecnologias geraram uma redução deste indicador de 38,20% no ano de 2022 para 28,33% em 2023. A melhoria impacta significativamente na continuidade do abastecimento e qualidade da água distribuída. Por fim, também houve a ampliação das ações junto ao sistema municipal de ensino em trabalhos educativos sobre a importância da água na vida das pessoas e seu uso consciente”, finaliza.

