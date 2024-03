Mulher é morta pelo companheiro dentro de casa e na presença dos filhos em Blumenau

Uma mulher de 37 anos foi morta dentro de casa na noite desta segunda-feira, 4, pelo companheiro, de 31, no bairro Velha Grande, em Blumenau. O crime aconteceu na rua Emílio Alcântara Vianna.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar por volta das 22h após escutarem gritos da mulher e de crianças. Logo na sequência, o homem foi visto em frente ao imóvel com as mãos sujas de sangue.

Os policiais encontraram a casa estava fechada, com as luzes apagadas e a porta trancada. A certa altura, o homem acendeu as luzes do imóvel e os agentes constataram que ele estava pálido, nervoso e nu.

Ele demonstrou resistência em abrir a porta, mas foi convencido. Os agentes, então, entraram na casa e encontraram a mulher caída no chão com ferimentos no pescoço causados por golpes de faca. O Samu chegou a atender a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Embora tenha relutado em se entregar, tendo inclusive colocado um de seus filhos no colo para evitar a ação dos policiais, com a chegada do reforço de outras guarnições, o homem acabou se entregando. A PM não confirmou quantas crianças estavam na casa.

O Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Científica e a Polícia Civil também foram acionadas para realizarem procedimentos.

O homem passou por exame de corpo de delito e foi levado à Central de Polícia Civil para procedimentos legais. A PM não informou a motivação do crime.

