Defesa Civil alerta para chuva intensa nesta segunda e terça-feira em Brusque

Entre segunda-feira e terça-feira, 4 e 5, o avanço de uma frente fria favorece o desenvolvimento de temporais com com chuva intensa, vendaval e eventual queda de granizo em Santa Catarina, trazendo risco alto na área do Vale do Itajaí, especificamente em Brusque.

De forma geral, entre segunda e terça-feira os acumulados variam entre 75 e 100 milímetros de chuva.

Ao longo da terça-feira, 5, o dia continua chuvoso no estado, mas, com o afastamento da frente fria, as instabilidades perdem força gradualmente até o período da noite.

A Defesa Civil recomenda evitar áreas sujeitas a alagamentos, atravessar ruas alagadas e atividades ao ar livre durante os temporais, buscando sempre abrigo em locais seguros.

Qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros, no 193.

Veja o mapa meteorológico:

