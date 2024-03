A semana se inicia sob a influência de uma frente fria avançando pelo Sul do país, com previsão de atravessar Santa Catarina ao longo desta segunda-feira, 4.

Conforme dados atualizados, espera-se que esse sistema climático alcance Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí a partir do decorrer da tarde em direção à noite.

Esta mudança iminente tende a desencadear pancadas de chuva, possivelmente acompanhadas de trovoadas. Posteriormente, essa precipitação servirá como um alívio para o abafamento sentido na região.

Com grande gentileza, o especialista em meteorologia da Climaterra, Ronaldo Coutinho, concedeu à nossa coluna, informações abrangentes sobre a síntese mencionada anteriormente.

No boletim subsequente, Coutinho apresenta minuciosamente os detalhes das temperaturas mais amenas que estão prestes a ingressar à região de Brusque.

Frente fria a caminho

Boletim: Climaterra >>

Esta segunda-feira amanheceu sob a influência de uma frente fria avançando pelo Sul do Brasil, já afetando algumas cidades no território gaúcho, nas primeiras horas do dia.

Prevê-se que esse sistema climático prossiga sua trajetória ao longo do período, avançando por Santa Catarina.

No decorrer da tarde em direção à noite, a região de Brusque será atingida, trazendo consigo pancadas de chuva, possivelmente acompanhadas por trovoadas, e não descartamos a possibilidade de eventos mais intensos, como granizo e ventania.

Essa precipitação trará como consequência uma queda nas temperaturas, proporcionando um alívio ao calor que ainda persistirá, entre a manhã e parte do turno vespertino de hoje. Os picos novamente podem passar dos 30ºC.

Durante esse intervalo, o sol tende a aparecer entre algumas nuvens antes da mudança prevista.

Frente fria e o alívio no calor

À medida que avançamos para o restante da semana, os modelos meteorológicos indicam que os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, experimentarão um clima de outono predominante na região.

Entre a terça-feira e a sexta-feira, as temperaturas máximas durante as tardes não devem ultrapassar os 26 a 28 °C.

Por outro lado, as próximas madrugadas prometem manter-se em um patamar ameno, proporcionando noites de sono mais confortáveis.

As temperaturas mínimas tendem a permanecer abaixo dos 20°, com uma possível oscilação entre 15 a 18/19° na maioria das cidades.

Nas áreas de maior altitude, como Vidal Ramos, Presidente Nereu e municípios circunvizinhos, os valores podem até mesmo ficar abaixo disso durante o período noturno.

Frente fria traz semana mais instável

Quanto às condições do tempo previstas, esta frente fria a caminho nesta segunda-feira trará como consequência vindoura, uma semana mais instável, com um risco maior de chuva para todos os dias subsequentes.

Lembrando que não estamos falando de precipitação ininterrupta. Haverá períodos de sol, com condições até favoráveis às atividades ao ar livre.

No entanto, aquelas práticas de média a longa duração, que exigem tempo seco de forma integral, estarão mais comprometidas.

Pontos importantes

Para finalizar este boletim, queremos enfatizar dois pontos importantes. Primeiro, não estamos projetando frio para o Vale do Itajaí e sim um alívio considerável no calor.

Outro aspecto relevante a ser destacado é o que mencionamos anteriormente: a questão da chuva. Isso não implica que esta semana será excessivamente úmida, mas sim que há um risco maior para a ocorrência de precipitação.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas então registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de garoa, acumulados até as primeiras horas da manhã, estão ressaltados em azul. Acompanhe.

