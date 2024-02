No calor intenso deste mês de fevereiro, com temperaturas ultrapassando os 35ºC e uma sensação térmica ainda mais elevada, Brusque revela seus verdadeiros tesouros naturais, muitos deles ocultos entre as densas matas do interior.

Dentro do município, uma variedade de cachoeiras e cascatas aguardam então aqueles que desejam revigorar os ânimos.

Algumas podem exigir um pouco mais de esforço para serem alcançadas, enquanto outras são facilmente acessíveis.

Um autêntico Jardim do Éden de Brusque

Se quisermos mencionar um autêntico santuário ecológico, capaz de igualar-se ao próprio Jardim do Éden, encontramos a majestosa Cachoeira do Ribeirão do Mafra, situada no bairro São João.

Este oásis verde escondido não só oferece uma fuga refrescante do calor implacável, mas também encanta a todos com sua beleza serena e intocada.

A partir da estrada geral pavimentada, onde os visitantes podem estacionar seus veículos, uma trilha curta leva até o trecho que compreende o cenário deslumbrante da cachoeira.

*Assista ao vídeo >>

Logo após os anúncios, convidamos você a conferir a galeria de fotos que preparamos, repleta de registros deslumbrantes capturados na Cachoeira do Ribeirão do Mafra.

Brusque em fotos após anúncios

Uma vez mais, trazemos uma matéria relevante e cativante, cortesia então dos colaboradores do Blog do Ciro Groh.

Os banners abaixo exibem o nome de cada parceiro comercial, ansiosos pelo seu clique, para apresentar os produtos e serviçoque oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Calor intenso tem então sua despedida de Brusque marcada; descubra quando

2. Cães em destaque: Brusque sedia 1º encontro de bulls; veja como foi

Paraíso de Brusque em fotos

Esta matéria se encerra trazendo uma estupenda seleção de imagens preparadas com dedicação exclusivamente para você, nosso estimado leitor.

Confira essas fotografias sensacionais, que foram cuidadosamente selecionadas, expostas logo abaixo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK