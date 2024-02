Identificada menina que morreu afogada em rio de Guabiruba

Foi identificada como Nicoli de Jesus, de 9 anos, a menina que morreu após se afogar em um rio em Guabiruba neste sábado, 10. Ela foi sepultada na manhã deste domingo, 11, no Cemitério Municipal de Guabiruba, às 11h.

Nicoli estudava na escola Anna Othília Schlindwein. Pelas redes sociais, a Prefeitura de Guabiruba e a unidade manifestaram pesar pela morte.

Afogamento

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina tomava banho de rio no bairro Guabiruba Sul ao lado do irmão e de outra criança, ambos também de 9 anos.

A área faz parte das dependências de uma empresa de terraplanagem e extração. Há uma placa no local que indica a proibição da entrada de pessoas e de tomar banho na área.

Ainda de acordo com os bombeiros, após Nicoli se afogar, as outras crianças foram buscar ajuda dos pais. As pessoas que estavam na região tentaram encontrar a menina antes da chegada do resgate, porém, sem sucesso.

Uma equipe de mergulhadores de Brusque foi chamada. Após 30 minutos de buscas, a menina foi encontrada a uma profundidade de 2,5 metros. Ela foi retirada da água e o óbito foi confirmado.

