Governo de SC rescinde contrato com empresa responsável por obra do novo trevo da Antônio Heil

O governo do estado rescindiu o contrato com a empresa responsável pela obra da intersecção entre a rodovia Antônio Heil (SC-486) e a BR-101, o “novo trevo”. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de SC, a rescisão aconteceu na semana passada. A expectativa era que o ato fosse realizado ainda em dezembro de 2023.

A obra deve custar R$ 80 milhões. A intenção é que sejam construídas quatro alças e dois elevados. A demanda é de interesse principalmente dos municípios de Brusque e Itajaí, pois o intenso tráfego na região afeta diretamente as duas cidades.

Agora o governo trabalha na elaboração do novo edital. Ainda conforme a secretaria, não é possível precisar quando a licitação para contratar a nova empresa para a obra será lançada, “mas será o mais rápido possível, dentro da legalidade, naturalmente, por determinação do governador”, informou a pasta.

A prestadora do serviço pediu a rescisão em razão do valor anterior da obra, que era de R$ 35 milhões, considerado incompatível. Em dezembro, O Município noticiou a intenção do governo em lançar a licitação no mês de janeiro, o que não aconteceu.

Filas em horários de pico

O trevo da rodovia Antônio Heil é um dos acessos de Brusque à área urbana de Itajaí. A obra é aguardada há anos, pois são registradas extensas filas em horários de pico. Os recentes problemas relacionados aos valores atrasaram o início da obra.

No começo de outubro, o secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, se reuniu em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Naquela ocasião, foi divulgado que a obra seria incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Não foram divulgados mais detalhes.

Em fevereiro do ano passado, diversos representantes da política e do empresariado de Brusque e Itajaí se reuniram para cobrar do governo do estado o início da obra. Até uma medida paliativa chegou a ser analisada naquela ocasião, com improviso de dois retornos.

Ainda durante a gestão do ex-governador Carlos Moisés (Republicanos), havia grande expectativa para o início das obras no trevo. No entanto, os problemas impediram o começo dos trabalhos. A empresa solicitou a rescisão do contrato em janeiro de 2023.

