Saiba quais Unidades de Saúde irão atender em horário estendido em Brusque

A partir do dia 19 de fevereiro, algumas Unidades de Saúde de Brusque iniciam o atendimento com horário ampliado, das 7h às 19h, pensando nos moradores que trabalham em horário comercial. Além disso, 16 novas equipes serão distribuídas nas UBS.

As novas unidades que contarão com a novidade são: Águas Claras, Paquetá, Rio Branco, Maluche, Azambuja, Santa Rita, Steffen, São Luiz e Nova Brasília. As 16 novas equipes da Saúde da Família serão destinadas para estas unidades. Na equipe, há médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde.

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, ressalta a importância dessa ampliação na atenção primária.

“Em breve a população já vai sentir os resultados dessa ampliação. A população vai conseguir ter um melhor acesso, diversos benefícios, e fazer mais retornos com maior regularidade. Assim, podemos trabalhar com prevenção e promoção da saúde. Toda essa aplicação, seja de profissionais ou horário, vai beneficiar muito a população”, comenta.

Dessas nove equipes, seis vão contar também com a ampliação de equipes de saúde bucal.

Em março de 2024, as Unidades dos bairros: Cedrinho, Dom Joaquim, São João, Rua Nova Trento, Guarani, Bateas, São Pedro, Limeira, Santa Terezinha, Planalto e a unidade Central, também passaram a atender nesse novo formato.

