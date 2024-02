Novos diretores das escolas municipais de Brusque tomam posse

A Prefeitura de Brusque, por meio da secretaria de Educação, empossou os novos diretores escolares da rede municipal de ensino. Ao todo, 13 diretores assumem as vagas após a realização de processo seletivo para a escolha dos dirigentes. A solenidade de assinatura dos termos de compromisso ocorreu na tarde desta sexta-feira, 2, e contou com a presença do prefeito André Vechi, do vice-prefeito André Batisti, o Deco, e da secretária municipal de Educação de Brusque, Franciele Marcia Mayer.

O prefeito André Vechi falou da importância da escolha técnica dos diretores. “A transparência no processo de seleção, com a apresentação dos planos perante uma banca avaliadora e a escolha com base nas notas obtidas, demonstra o compromisso com critérios objetivos e meritocráticos na escolha dos profissionais mais capacitados para liderar as unidades escolares. Essa abordagem contribui significativamente para garantir que os diretores selecionados estejam verdadeiramente preparados para promover melhorias na qualidade da educação, tanto nas escolas quanto no CEIs,” destacou.

A secretária Franciele acredita que o método de escolha implantado é um passo importante para uma boa gestão. “É maravilhoso ver a implementação de um processo seletivo tão importante para a escolha dos diretores das unidades escolares. A seleção baseada na competência técnica é fundamental para garantir uma gestão eficiente e comprometida com a qualidade da educação. Além disso, a possibilidade de participação da comunidade escolar nas comissões é um passo significativo rumo à democratização e participação de todos os envolvidos no ambiente escolar.” disse.

Processo de escolha

Os diretores escolhidos participaram de um processo seletivo aberto para toda comunidade escolar. Entre as etapas de avaliação, eles tiveram aprovação de um plano de gestão escolar, que contempla um protocolo de intenções que o selecionado assume mediante a escola que ele vai gerir. Houve também uma avaliação da competência técnico-pedagógica e defesa desse plano.

Novos diretores

E.E.F. Padre Luiz Gonzaga Steiner

Celerino Rauber

E.E.F. Isaura Gouvêa Gevaerd

Ana Vani Giraldi

E.E.B. João Hassmann

Maria Carolina Diegoli Hidelbrand

EJAI

Renato Horner

C.E.I. Pequenos Pensadores

Francieli Camargo

C.E.I. Ponta Russa

Karine De Oliveira

C.M.E.I. Marli Terezinha Benvenutti Buss

Cristina Knihs Zierke

C.E.I Hylário Zen

Lucas Vitor Baumgartner

C.E.I. Alberto Pretti

Graziana Prette Ullrich

C.E.I. Benta Vanolli

Mônica Soares

C.Ei.I. Raio De Sol III

Caroline Cardoso Dos Santos

E.T.I. Raul Amorim

Ana Paula Muller Spengler

C.E.I. Emília Floriani De Oliveira

Fabrine Verdi Oliveira Silva Da Rosa

