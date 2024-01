Prefeitura de Brusque abre inscrições para concurso público da Saúde; saiba para quais cargos

A Prefeitura de Brusque publicou, nessa segunda-feira, 29, um edital de concurso público para a contratação de caráter efetivo em diversos cargos na Secretaria de Saúde. Salários variam entre R$ 3.200,75 e R$ 11.851,93.

Há vagas para técnico de enfermagem, cirurgiã dentista (com especialidades: PNE, protesista, endodontista e bucomaxilofacial), enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, tepareuta ocupacional e agente de fiscalização de Vigilância Sanitária.

As inscrições iniciaram nesta segunda-feira e seguem até às 12h do dia 28 de fevereiro. A prova será aplicada pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese). A prova teórica está prevista para ser aplicada em 24 de março de 2024.

Para se inscrever e consultar o edital, o candidato deve acessar o site: Clique aqui. Após ler o edital completo, o candidato deve preencher os requerimentos necessários para a inscrição e realizar o pagamento da taxa de inscrição, que custa, com exigência ao ensino superior: R$ 150; exigência de ensino médio/técnico: R$120.

Poderão requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos beneficiados pelo Decreto Federal nº 6.593/2008 – candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico. O resultado preliminar do concurso sairá no dia 12 de abril de 2024, e o final no dia 23 de abril.

Cargos com exigência de Ensino Superior:

Agente de Fiscalização de Vigilância Sanitária – R$ 5.486,99 – 40h

Cirurgião Dentista – R$ 9.876,60 – 40h

Cirurgião Dentista Especialista – Bucomaxilofacial – R$ 5.925,96 – 20h

Cirurgião Dentista Especialista – Endodontista – R$ 5.925,96 – 20h

Cirurgião Dentista Especialista – Protesista – R$ 5.925,96 – 20h

Cirurgião Dentista Especialista – PNE – R$ 11.851,93 – 40h

Enfermeiro – R$ 6.630,12 – 40h

Farmacêutico-Bioquímico – R$ 5.486,99 – 40h

Fisioterapeuta – R$ 5.486,99 – 30h

Fonoaudiólogo – R$ 5.486,99 – 40h

Nutricionista – R$ 5.486,99 – 40h

Psicólogo – R$ 5.486,99 – 40h

Terapeuta Ocupacional – R$ 5.486,99 – 30h

Cargos com exigência de curso de ensino médio/técnico

Técnico em Enfermagem – R$ 3.200,75 – 40h

