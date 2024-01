Joinville decreta situação de emergência após acidente com caminhão na Serra Dona Francisca

Na manhã desta segunda-feira, 29, a Prefeitura de Joinville publicou o Decreto de Situação de Emergência em função do acidente ocorrido com produto químico na Serra Dona Francisca (SC-418). A Companhia Águas de Joinville alerta para a necessidade de economizar água na cidade.

A captação de água da Estação de Tratamento (ETA) do Cubatão foi totalmente fechada às 10h. O fechamento ocorreu para que o local não receba água com resíduos provenientes do acidente.

Técnicos da Companhia Águas de Joinville realizam análises constantes para garantir que não há resquícios do produto químico. A empresa constatou que os níveis dos reservatórios estão baixando rapidamente. Por volta das 10h30, o nível dos reservatórios estava em média de 50%, o suficiente para quatro horas de consumo.

Lideranças da prefeitura, Águas de Joinville e Forças de Segurança da cidade estão reunidas no Gabinete de Crise para acompanhar a situação. O prefeito Adriano Silva (Novo) sobrevoou o local com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, e constatou que o produto avança com velocidade pelas águas da região.

“Estamos agindo rapidamente e tomando todos os cuidados para garantir a segurança de todos, mas é necessário que a população colabore, economize água e evite o desperdício”, afirma o prefeito.

