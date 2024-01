Prefeitura de Brusque conclui licitação para conserto de iluminação pública

A Prefeitura de Brusque, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, já iniciou o processo de aquisição dos equipamentos e materiais necessários para que seja normalizada a iluminação pública no município após diversos pontos ficarem no escuro.

Ivan Bruns Filho, secretário responsável pela pasta, explica que o processo licitatório ainda não está completamente resolvido e está em fase de análise de amostras por uma questão de controle de qualidade.

“A gente pede amostra porque tem uma série de reivindicações da própria concessionária para poder comprar esse material na rede. Tem que ter uma certa qualidade desses materiais. Então a gente é obrigado a pedir amostras para garantir essa qualidade”, explicou Ivan.

Explicações

O secretário explicou o que ocasionou a falta de iluminação que atingiu algumas localidades do município.

“A Prefeitura ficou sem fazer essa licitação há praticamente dois anos, então a gente sempre trabalhou com o estoque alto, pela questão burocrática da aquisição dos materiais. Isso demanda realmente um tempo significativo para poder fazer uma licitação, homologar, analisar a amostra, homologar a licitação, o fornecedor conseguir produzir, conseguir entregar. Então as licitações têm que ocorrer pelo menos de seis a doze meses de antecedência para poder garantir que não aconteça este blackout, esse apagão da iluminação pública por falta de material”, comentou, em detalhes, o secretário.

Mesmo com a falta de alguns materiais, o serviço de reparo não deixou de ser realizado em alguns casos, visto que ainda há itens em estoque que estão sendo usados. Para onde não há essa possibilidade, Ivan garante que o serviço será realizado tão logo esses materiais sejam licitados, comprados e entregues.

“Todas as demandas que a gente recebe a gente vai no local e verifica o que é possível fazer porque não é todo o material que está faltando. Se é realmente aquilo que está faltando, às vezes fica pendente o conserto, ou é feito parcialmente o conserto na via. Então a gente deixa anotado aqui, não está esquecido, está tudo anotado aqui o que fica para trás pela falta de material. Assim que a gente tiver tudo restabelecido, a gente vai voltar ao local e fazer a manutenção”, assegurou.

Planos para utilização de iluminação em LED

A prefeitura tem planos para fazer a instalação do sistema de iluminação em LED, que oferece muito mais eficiência e segurança para a população, além de uma grande economia aos cofres públicos, visto que consomem menos energia e praticamente não precisam de manutenção.

Com a instalação de lâmpadas de LED no município, Brusque dá um passo em busca da modernização, mas de maneira inteligente, visto que há vários benefícios na implementação dessa tecnologia.

Na questão ambiental, essas lâmpadas são livres de materiais pesados, feitas com componentes recicláveis; por serem mais eficientes e aumentarem o nível de luminosidade, passam uma maior sensação de segurança a todos que estejam na rua no período da noite; e colaboram até na questão da sustentabilidade, visto que podem reduzir consideravelmente a quantidade de emissão de gás carbônico na atmosfera.

Entretanto, a implantação desta tecnologia seria feita de maneira gradual, visto que nem toda a cidade está apta a receber as novas lâmpadas. Nos pontos que podem receber essa nova tecnologia já estão sendo feitas as trocas, com os antigos materiais que estavam em funcionamento sendo reaproveitados em lugares que necessitam de reparo.

Já existe uma previsão para a implementação da iluminação em LED, de acordo com o secretário Ivan. “A gente tem alguns projetores de LED, tanto nas vias públicas como também na Beira Rio, e acredito que durante esse ano vai ser tudo colocado em prática. Está tudo em andamento, mas é um processo de licitação e isso demanda um tempo pra que isso consiga ocorrer”, explicou.

