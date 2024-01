Brusque, em sua jornada acelerada de progresso, nos convida a explorar suas encantadoras paisagens rurais, em pleno ano de 2024.

Surpreendentemente, quem imagina que o crescimento vertiginoso da cidade tenha afastado esses encantos, desconhece a riqueza de locais paradisíacos meticulosamente ocultos, revelando um interior repleto de maravilhas a serem descobertas.

Como diz a sabedoria popular, quem procura, encontra.

Um ‘Jardim do Éden’ dentro de Brusque

E, diante disso, não é necessário percorrer longas distâncias para deparar-se com verdadeiros paraísos dentro dos próprios limites do município.

Em meio a esse mosaico encantador, o bairro Cedro Grande, em particular, guarda preciosidades naturais que exalam paz e tranquilidade, mantendo uma conexão íntegra com uma natureza ainda intocada.

Ali, comunidades então preservam a tradição de cultivar a terra e desfrutam de refrescantes banhos em riachos e cachoeiras que adornam esses santuários naturais.

Dentro deste contexto, destacamos, pois, duas propriedades notáveis, ambas situadas na rua José Merisio, pertencentes às exemplares famílias Ermes e Wolf.

Parabenizamos essas famílias por conservarem, com esmero, esses oásis de beleza ímpar, resguardando a autenticidade de cada recanto.

Propriedades particulares

Apesar de serem propriedades privadas, o Blog do Ciro Groh teve a honra de explorar esses espaços, devidamente autorizado.

A visita revelou-se recompensadora, proporcionando o registro de imagens espetaculares que, agora, compartilhamos nesta edição.

Destacamos o exuberante jardim, meticulosamente cuidado, com um riacho que serpenteia a propriedade dos Ermes, e a deslumbrante cachoeira, propriedade dos Wolf.

Toda essa experiência foi capturada em nossa estupenda galeria de fotos, disponível para o encanto do nosso estimado leitor, logo após os anúncios.

Ao trazer esses cenários positivos e deslumbrantes, reconhecemos a importância de enaltecer a beleza que Brusque abriga, compartilhando-a com nosso vasto público.

Convidamos você, caro leitor, a explorar e se maravilhar com essa galeria extraordinária, cuja realização só foi possível graças aos nossos parceiros comerciais, verdadeiros guardiões desse trabalho que celebra a maravilha da natureza em sua plenitude.

