Morador do bairro Centro, em Guabiruba, Remaclo Debatin é um verdadeiro mestre na transformação de madeira bruta em arte. Então, suas produções únicas encantam e inspiram a todos que têm a oportunidade de admirá-las.

Com habilidade e criatividade, ele cria mesas, cadeiras, cubas para pias e muitas outras peças impressionantes a partir de troncos de árvores e restos de madeira.

*Assista ao vídeo >>

Arte de décadas em Guabiruba

Sua trajetória artística teve início há 21 anos, enquanto ainda trabalhava na Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Na época, ele recolhia cruzetas de madeira descartadas pela empresa e as convertia em banquinhos.

Desde então, ele não parou de criar, aprimorando suas habilidades e se tornando um artesão reconhecido na cidade.

Na sala de exposições, as obras são capazes de maravilhar a todos que a visitam. A recepção, destinada à nossa coluna, foi marcada por hospitalidade e um café delicioso.

Inspiração em Guabiruba

É fascinante como ele consegue transformar algo destinado ao lixo em belas obras de arte. Seu talento é uma verdadeira inspiração.

Além de contribuir para a preservação ambiental ao reutilizar madeira descartada, Remaclo fortalece a economia local com suas peças únicas e valorizadas. Seu trabalho revela a beleza e o valor em objetos cotidianos, demonstrando que a criatividade não tem limites.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A dedicação de Remaclo à sua arte trouxe-lhe reconhecimento na comunidade. Sua história é um exemplo inspirador de que, com determinação e engenhosidade, tudo é possível.

Que isso sirva de encorajamento para outros seguirem suas paixões e então explorarem sua criatividade de maneiras inovadoras.

Galeria após anúncios

É ótimo contar com o apoio dos nossos parceiros comerciais, que tornam possível trazer mais uma pauta relevante para você, prezado leitor.

A seguir, o Blog do Ciro Groh apresenta os nomes dos apoiadores. Clique nos banners para então descobrir os produtos e serviços oferecidos por eles.

Oferecimento:

Leia também:

1. História em cada esquina: fotos então revelam as casas antigas do Rio Branco, em Brusque

2. Lua cheia então dá espetáculo no céu de Guabiruba; veja as fotos

Arte de Guabiruba em fotos

Vamos finalizar esta pauta apresentando uma galeria de fotografias que mostram as obras de arte feitas por Remaclo.

Acompanhe a seguir um pouco de seu talento, destacando mais um artista residente em Guabiruba.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK