Na noite de lua cheia do domingo, 21, o Sternthal, um lugar extraordinariamente belo localizado no bairro Aymoré, em Guabiruba, proporcionou então um espetáculo único.

*Confira a bela galeria de fotos no fim desta edição

A iluminação lunar criou uma atmosfera mágica, destacando ainda mais os encantos desse lugar. As pastagens verdejantes pareciam banhadas em prata, enquanto as casas antigas em estilo enxaimel ganharam uma aura nostálgica.

As árvores, com seus galhos entrelaçados, projetaram sombras enigmáticas no cenário, adicionando um toque de mistério.

Cliques sob o brilho da lua

Cada clique capturou a harmonia perfeita entre a natureza e a arquitetura, revelando a beleza intemporal de todo o entorno.

Essas fotografias de tirar o fôlego são um testemunho da magia que envolve Sternthal à luz da lua, perpetuando sua essência cativante e transportando-nos para um mundo de sonho e encanto.

O avanço tecnológico

Graças ao avanço da tecnologia das câmeras de celular, nossa coluna pôde alcançar um feito impressionante, transformando ambientes com pouca ou nenhuma luz em verdadeiras obras-primas fotográficas.

Cada cenário capturado revela a verdadeira essência do momento, transmitindo a autenticidade e a beleza genuína do instante registrado.

Essa conquista demonstra o incrível potencial da tecnologia para capturar a realidade de forma impactante, permitindo que todos apreciem e se maravilhem com essas imagens deslumbrantes.

Lua em fotos após anúncios

A magia da lua em fotos

Esta pauta se encerra de forma espetacular com uma galeria de imagens que preparamos especialmente para você, nosso estimado leitor. +

Confira a seleção de fotografias, capturadas no Sternthal, um lugar verdadeiramente belo, cuja beleza foi ainda mais realçada pelo brilho da lua.

*Autoria: Ciro Groh >>

