Trabalhadores do setor vestuário de Brusque realizam reunião com sindicato e pedem aumento salarial de 5% para categoria

Após a primeira reunião de funcionários do setor vestuário de Brusque e região para as negociações de reajuste salarial de 2024, a categoria definiu o pedido de recuperação de perdas acumuladas e um aumento real de 5% nos salários. A assembleia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest) foi realizada no último sábado, 20.

Os servidores também solicitam o aumento dos valores de auxílio medicamento e auxílio creche. Outra reivindicação para a negociação deste ano é a inclusão de um cartão alimentação ou cesta básica, uma demanda que já havia sido discutida em 2023, mas que não avançou nas negociações anteriores.

Atuais direitos

Durante a assembleia, a presidente do sindicato, Marli Leandro, e o tesoureiro, José Gilson Cardoso, apresentaram os atuais direitos da categoria, conforme a convenção coletiva vigente, e discutiram os reajustes a serem negociados com o sindicato patronal.

Após aprovação por unanimidade, o rol de reivindicações seguirá, já nesta semana, para negociação com o sindicato patronal. A presidente do Sintrivest destacou a importância da data-base da categoria, em setembro, e a necessidade de discutir e aprovar as reivindicações em julho para dar início às negociações.

Marli ressaltou que a primeira assembleia é sempre muito importante, pois é ela quem pauta toda a campanha salarial. “A partir disso damos início à negociação com o sindicato patronal, sempre com o objetivo de proteger os direitos já adquiridos pela categoria e ampliá-los. A nossa luta diária é para que o trabalhador tenha seus direitos garantidos, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho, que é o que negociamos a cada ano”.

E completa mencionando que o sindicato também negocia para todos os trabalhadores da categoria, independentemente de serem sócios ou não.

“Esperamos já no início de agosto termos a primeira rodada de negociação com o sindicato patronal e queremos avançar nas conquistas. Tem muitas cláusulas importantes que já conquistamos, as quais queremos renovar e melhorar. Esperamos fazer um bom debate com o sindicato patronal, uma boa negociação, que a gente consiga avanços de benefícios, porque os trabalhadores merecem, eles produzem muito. Nossa região é referência no setor”. Assim, Marli enfatiza que é justo que o sindicato possa reconhecer os reajustes.

O rol de reivindicações está disponível no site do Sintrivest para consulta.

