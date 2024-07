Acapra de Brusque anuncia paralisação temporária das atividades por conta de dívidas; valores somam mais de R$ 100 mil

A Acapra de Brusque anunciou na manhã desta segunda-feira, 22, a paralisação temporária de suas atividades por conta de dívidas relacionadas aos resgates de animais. Os valores somam mais de R$ 100 mil. De acordo com o órgão, os resgates retornam somente quando o valor diminuir.

Nas redes sociais, a Acapra fez uma publicação informando a paralisação dos serviços e a quantidade de clínicas em que a ONG possui os débitos. O total é de R$ 101.203, 01.

A entidade deve para nove clínicas veterinárias da região:

“Tentamos adiar ou evitar, mas infelizmente não foi possível, não estamos conseguindo vencer nossas contas e sustentar nossos lares temporários”, disse a Acapra em uma das publicações.

A entidade faz um apelo para que as pessoas ajudem a contribuir com a ONG. É possível doar qualquer através da chave Pix que leva o número do CNPJ da Acapra: 03772251000182. Interessados também podem fazer pagamentos diretamente para as clínicas mencionadas na matéria.

