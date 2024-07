Presidente Lula tem presença confirmada em inauguração e virá a Santa Catarina pela primeira vez no mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará a primeira visita a Santa Catarina para a inauguração do Contorno Viário Norte, na Grande Florianópolis. O evento está marcada para o dia 9 de agosto.

A informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). Ele também participará do evento de inauguração. Esta será a primeira visita de Lula a Santa Catarina no mandato.

As obras do contorno devem ser finalizadas no dia 31 de julho. A inauguração estava marcada para 2 de agosto, porém foi adiada por uma semana devido à agenda do presidente.

Além da inauguração da obra na BR-101, o presidente também pode participar de evento entrega de uma fragata, que faz parte de projeto de renovação da esquadra da Marinha, fabricada por estaleiro da Thyssenkrup, em Itajaí.

