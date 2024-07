Agência de Brusque, Raffcom anuncia compra de concorrente

Comemorando 18 anos no mercado de Comunicação brasileiro, a agência de publicidade e propaganda Raffcom, com sede em Brusque, anunciou a aquisição da concorrente Immer.

A Raffcom conta atualmente com 70 contratos ativos, atendidos por mais de 40 colaboradores. A negociação foi concluída após quatro meses e representa um aumento imediato nas operações.

“A Immer é uma excelente agência, consolidada na região com seis anos de mercado. Sempre tivemos um ótimo relacionamento e a aquisição representa um aumento de 20% em nosso faturamento, 18% de novos colaboradores e a entrada de 25% de novos clientes. Além disso, a novidade consolida ainda mais a nossa posição como uma das maiores agências do estado e um dos maiores empregadores do segmento”, destaca o sócio Giuliano Barni.

O sócio Fernando Hercílio Barni explica que a Raffcom atende clientes de diferentes portes, incluindo quatro multinacionais.

Ao longo dos anos, a agência expandiu sua atuação para outros estados: Paraná, Minas Gerais e São Paulo. São atendidos negócios em diversos segmentos econômicos, como construção civil, moda, saúde, financeiro, agro, automotivo, náutico, ferragens, alimentício, logístico e educação.

“A expansão não só comemora os nossos 18 anos, mas fortalece a nossa posição no mercado e amplia nossa capacidade de inovação e atendimento. Essa ampliação impulsionará ainda mais a qualidade e a eficiência dos nossos serviços, reafirmando nosso compromisso com a excelência e a satisfação de nossos clientes. Estamos animados com esta nova fase!”, afirma.

Constante crescimento

O mercado de comunicação empresarial do Brasil movimenta aproximadamente R$ 30 bilhões por ano, conforme dados da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).

Segundo o Mapa das Empresas, o país possui mais de 23 mil agências de publicidade e propaganda, mas assim como acontece em outros segmentos, cerca de 60% das empresas fecham em até 5 anos após serem abertas, de acordo com o IBGE. Contrariando a estatística, a Raffcom completou a maioridade neste ano e projeta seu crescimento com novas aquisições nos próximos anos.

“O setor de serviços tem uma parcela importante na arrecadação da nossa cidade e Estado, e fazemos parte dele. Passamos por várias adversidades, muitas alegrias e conquistas. No fim, sempre saímos mais fortes e preparados. O sentimento é de realização, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Temos certeza de que estamos só começando, proporcionando em primeiro lugar o crescimento aos nossos clientes”, afirma o sócio Alex Sandro Baumgartner.

Raffcom

A história da Raffcom iniciou no dia 1º de junho de 2006, com os sócios fundadores Fernando e Giuliano, em operação com quatro pessoas.

Desde o começo manteve um ritmo de crescimento acelerado e com espírito empreendedor. Em 2010, a Raff figurou entre as pioneiras em Santa Catarina no Marketing Digital, sendo uma das primeiras agências com certificação Google Partner.

Há cerca de seis anos, a agência segmentou a sua estrutura em três áreas: digital, off-line e moda, profissionalizando a sua administração, metrificando todos os departamentos da empresa e trazendo mais sócios para a operação.

“Somos comprometidos com nossas entregas e temos certeza que os clientes e o mercado confiam em nosso time, o que é muito gratificante. Esta aquisição marca um momento importante para a Raff e sinaliza o que vem pela frente nos próximos anos. Temos planos a serem realizados e esse é um dos passos para continuarmos pavimentando uma longa avenida de crescimento da agência e entregando ainda mais qualidade nos serviços prestados para os nossos clientes”, avalia o sócio Junior Beltrão.

Para o sócio André Weidgenant, a expansão só é possível graças ao comprometimento de todo o time e a adaptação rápida às mudanças do mercado.

“Acompanhamos as transformações no cenário offline e online, trazendo de maneira positiva e inovadora ideias e estratégias mais adequadas aos objetivos dos nossos clientes. Além disso, trabalhamos com excelentes profissionais, que nos orgulham a cada projeto que apresentamos. Neste cenário, a aquisição da Immer é um passo importante que consolida a Raffcom como principal player no cenário estadual de agências”, completa.

