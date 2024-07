Youtuber Pedro Rezende conhece Luciano Hang durante visita à Havan

Nesta semana, o youtuber Pedro Rezende conheceu pessoalmente o empresário Luciano Hang e a estrutura da Havan. A visita começou pelo Centro de Distribuição, em Barra Velha. Depois, um almoço na centenária Casa Renaux, antiga Villa Ida, finalizando no Centro Administrativo com um corredor formado pelos colaboradores e seguindo para a loja matriz.

Natural de Londrina (PR), Rezende já realizou alguns trabalhos para a Havan, mas nunca teve a oportunidade de se encontrar com o empresário Luciano Hang.

“Eu conhecia pela internet e sempre achei ele e a empresa incrível. O que eu vi pessoalmente só confirma o que eu já pensava. Realmente, a empresa cresce do jeito que cresce, porque tem um líder com uma energia no nível máximo, energia infinita e colaboradores que se espelham nele, que querem realmente crescer, se desenvolver. Para mim, está sendo um aprendizado do começo ao fim, algo que eu vou levar realmente para minha vida”, disse.

Durante a visita, o youtuber participou de uma roda de conversa com o setor de marketing da Havan, onde compartilhou os conhecimentos adquiridos ao longo de sua carreira.

“Esse está sendo um dos melhores dias da minha vida. Não só como influenciador, mas também como um empreendedor e poder me aprofundar nisso. O que a Havan transmite nas redes sociais passa realmente a energia da empresa. O marketing é muito bom. Estou sem palavras por tudo que vivi nesse dia. Só tenho a agradecer”, declarou.

Pedro Rezende

Pedro Rezende, 27 anos, foi morar na Itália aos 16 anos para seguir carreira como jogador de futsal. Nessa época, criou seu canal no YouTube, RezendeEvil, combinando seu sobrenome com seu jogo favorito, “Resident Evil”. Atualmente, reside em Londrina (PR), sua cidade natal, onde continua criando conteúdos.

Em 2017, foi eleito pela revista britânica Forbes como um dos 91 jovens mais influentes do mundo. Atualmente, Rezende é sócio de uma empresa especializada em marketing de influência, conectando influenciadores a marcas.

